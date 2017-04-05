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Рада обеспечила права жильцов общежитий, разрешив им приватизировать жилплощадь
14:19 05.04.2017 |
Народные депутаты Украины проголосовали в целом за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий" с предложениями, внесенными ранее президентом Украины Петром Порошенко.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании в среду за соответствующий закон (№1076) проголосовали 256 народных депутатов.
"Закон не содержит политических составляющих. Необходимость принятия закона обусловлена сложной социально-экономической ситуацией в Украине, системными нарушениями законных прав граждан, которые вынуждены жить в общежитиях, и урегулированию на законодательном уровне вопроса обеспечения их жилищных прав", - заявил перед голосованием с трибуны парламента автор законодательной инициативы, нардеп Андрей Шинькович (фракция "Блока Петра Порошенко").
При голосовании парламентарии учли предложения президента Украины к закону по обеспечению равного права граждан на реализацию права на приватизацию жилых помещений в общежитиях.
Также народные депутаты поддержали предложение представителя президента в парламенте, Ирины Луценко (фракция "БПП") и исключили из закона нормы по определению категорий лиц, имеющих право проживать в общежитии.
"Закон предусматривает, что жилая площадь в общежитии предоставляется одиноким гражданам и семьям, имеющим право проживать в общежитиях, по решению администрации предприятия. При этом, ни в действующей редакции Жилищного кодекса Украинской ССР, ни в законе, который рассматривается, не определены категории лиц, имеющих право проживать в общежитии. Прошу учесть эти замечания при голосовании", - заявила с трибуны парламента И.Луценко.
Как сообщалось, 20 мая 2016г президент Украины Петр Порошенко применил право вето и вернул на повторное рассмотрение Верховной Рады закон, который разрешал приватизировать жилье в общежитиях. П.Порошенко мотивировал свое решение тем, что "закон содержит нормы, которые противоречат Конституции и законам Украины, и не создает надлежащих правовых механизмов реализации жилищных прав жителей общежитий и содержит риски их нарушения".
Президент, в частности, назвал неприемлемыми положения закона, ограничивающие права граждан на приватизацию комнат в общежитиях в зависимости от наличия трудовых или служебных отношений с предприятием, которое предоставило им право проживать в общежитии, или в зависимости от официальной регистрации места проживания в общежитии.
"Установление несправедливых правил реализации прав граждан в такой чувствительной сфере, как жилищные отношения, может привести к усилению социальной напряженности в обществе, а также стать фактором социальных конфликтов", - отметил П.Порошенко.
1 ноября 2016г Верховная Рада отправила на доработку в профильный комитет законопроект №1076. Нардепы рассмотрели предложения главы государства к данному законопроекту и не согласились его отклонить, как предлагал президент. При этом народные депутаты не смогли преодолеть вето президента - за такое предложение проголосовало всего 188 народных депутатов при 300 необходимых.
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