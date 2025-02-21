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Reuters: Україна має намір імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи через атаки РФ
14:03 21.02.2025 |
Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому і березні 2025 року, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних ударів. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
В останні тижні Росія посилила атаки на українські газові родовища. Нафтогаз та ДТЕК заявили, що РФ атакувала і пошкодила їхні об'єкти щонайменше двічі у лютому.
До російських атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на день, тоді як взимку споживала від 110 млн до 140 млн кубометрів на день. Дефіцит газу покривався коштом газових сховищ.
"Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але удари по виробництвах змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", - зазначило анонімне джерело видання.
Водночас джерело видання та представники енергетичної галузі України не розголошують поточний рівень видобутку газу.
За інформацією видання, Україна має низькі запаси газу в сховищах, але із запланованим імпортом і внутрішнім видобутком вона зможе пройти опалювальний сезон без обмежень для промисловості та домогосподарств.
Енергетичні експерти раніше попереджали, що запаси газу в сховищах наближаються до критично низького рівня в 10% від потужності сховищ, що становить близько 30 млрд кубометрів.
Джерело видання повідомило, що Україна має розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/2026 навесні, і країні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початку поточного сезону Україна мала 12,9 млрд кубометрів газу в сховищах.
Основні газовидобувні об'єкти України є вразливими до російських атак, бо розташовані у прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській.
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