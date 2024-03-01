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Канада забороняє непрямий імпорт російських алмазів масою понад карат
17:35 01.03.2024 |
Канада запроваджує заборону на ввезення через треті країни російських алмазів і ювелірної продукції масою від одного карата, повідомило в п'ятницю канадське Міністерство закордонних справ.
"Міністр закордонних справ Мелані Джолі сьогодні оголосила, що Канада слідом за партнерами з G7 запроваджує додаткові обмеження на російські алмази. (...) Ця заборона (...) стосується непрямого імпорту російських алмазів і ювелірних виробів із діамантами масою один карат і вище", - ідеться в пресрелізі відомства.
У МЗС додали, що Оттава і далі працюватиме з міжнародними партнерами для застосування нових заходів проти російських алмазів.
Канадське МЗС нагадує, що раніше Канада запровадила санкції щодо російської групи алмазодобувних компаній "АЛРОСА".
Раніше в лютому Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) поширило документи, необхідні для реалізації анонсованої в грудні минулого року поетапної заборони на імпорт російських непромислових алмазів і діамантів до країн G7. Зокрема, з 1 березня 2024 року заборонено ввезення до США російських алмазів масою від 1 карата, з 1 вересня - від 0,5 карата, повідомило відомство. Заборона поширюється й на вироби з російських алмазів, огранованих у третіх країнах.
OFAC планує випустити роз'яснення до цих заборон.
З 2014 року Канада запровадила санкції стосовно понад 2,9 тис. фізичних і юридичних осіб у Росії, Білорусі, Молдові та Україні, які, на думку Оттави, "причетні до порушення суверенітету й територіальної цілісності України".
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