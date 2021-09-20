В Украине зарегистрировали почти 19 тысяч земельных сделок - Минагро

По состоянию на 20 сентября, в Украине зарегистрировано 18 771 сделка купли / продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодняшний день заключено 18 771 сделка в рамках рынка земли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 июля по 20 сентября этого года в Украине зарегистрированы сделки на 46 094 га земель. По площади приобретенной земли лидируют Кировоградская (8093,3 га), Харьковская (5 219,5 га) и Полтавская области (4 372,8 га).

Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.