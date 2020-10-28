Операторы США хеджируют нефть на 2021г по $42/барр WTI после $56 на 2020г, цена газа почти неизменна

Американские нефтегазодобывающие компании на данный момент захеджировали 41% от ожидаемой добычи на 2021 год со средним минимальным уровнем цены нефти WTI в $42 за баррель, что ниже среднего уровня в $56/барр в 2020 году, обобщила аналитическая компания Rystad Energy.

В то же время аналитики допускают увеличения объема информации о хеджировании на 2021 год после сезона отчетов за третий квартал (сейчас он в самом разгаре) и полный 2020 год.

НЕФТЬ

Хеджирование является центральным инструментом смягчения влияния падения цен на сырьевые товары на выручку для американских добывающих компаний. Из постоянной репрезентативной выборки компаний нефтедобывающей отрасли, анализируемой Rystad, на начало октября 20 компаний сообщили о своих объемах хеджирования на 2021 год. Эти операторы обеспечивают 32% добычи сланцевой нефти в США в 2020 году.

В анализ включены все контракты с полной или частичной защитой минимальной цены: свопы, контракты с коридором минимальной и максимальной цены (collars), а также трехступенчатые контракты (three-way collars с дополнительным значением минимальной цены). В контрактах использовано много сортов нефти: WTI NYMEX, WTI Midland, WTI Houston и Brent - аналитики свели эти значения к эквиваленту WTI NYMEX с соответствующими спредами.

"Доля трехступенчатых контрактов значительно снизилась с момента распространения COVID-19, составляя только 17% объема в 2021 году по сравнению с 41% в 2020 году. Это изменение произошло в связи с обвалом рынка нефти в начале 2020 года, когда цены пробили нижний уровень большинства из них, что привело к увеличению цены реализации только на $10 по сравнению с ценой без хеджирования", - комментирует старший аналитик Rystad Energy по сланцевым компаниям Алиса Лукаш.

При этом эксперты отмечают, что доля трехступенчатых контрактов на 2021 год может и вырасти. К примеру Occidental продала большое количество опционов колл на 2021 год с ценовым потолком в $74 за баррель Brent (они сами по себе не могут считаться контрактами хеджирования, поскольку не имеют защиты минимальной цены). Но потенциально они могут быть объединены с опционами пут для создания двухступенчатых или трехступенчатых контрактов в будущем, как это делала эта компания в 2020 году.

Laredo Petroleum, Parsley, Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) и Diamondback Energy (SPB: FANG) захеджировали значительную часть добычи на 2021 год по цене Brent. Доля хеджируемых объемов достаточно широко варьируется. Только три оператора - Marathon Oil (SPB: MRO), Murphy Oil (SPB: MUR) и Ovinitiv - застраховали менее чем на 20% объемов добычи нефти 2021 года. И опять же три - SM Energy, Parsley и Laredo Petroleum - захеджировали более 60% своей добычи на 2021 год. Большинство остальных операторов находятся внутри этого диапазона.

Laredo Petroleum заключила свопы по $49 за баррель Brent на 50% добычи в 2021 году. В отличие от этого, Pioneer по-прежнему использует для больших объёмов своего производства трехступенчатые контракты, добавляя дополнительный максимум цены.

ГАЗ

В добыче газа на данный момент более 45% производства хеджируется на 2021 год по базовой минимальной цене в $2,58 за MMBtu ($92 за тысячу кубометров - ИФ), что незначительно ниже $2,7 для 2020 года.

Rystad анализирует выборку из 10 компаний добычи сланцевого газа (эта группа обеспечивает одну пятую добычи в США). На 2020 год они захеджировали 70% своего производства. На 2021 год эта группа "в общем хорошо захеджирована", хотя есть еще возможность для дополнительных позиций хеджирования. Перспектива на 2021 год выглядит лучше, чем для нефти - фьючерсы на газ на Henry Hub уже на декабрь вышли за уровень в $3 за MMBtu - и многие производители сохраняют осторожный оптимизм.

Среди заметных исключений Rystad отмечает Antero, которая уже захеджировала большую часть своей добычи на 2021 год, как и в 2020 году, но с более высокой минимальной ценой. С другой стороны Cabot Oil and Gas, которая исторически поддерживала низкий уровень хеджирования, в настоящее время на 2021 год остается незахеджированной. Аналитики трактуют это как возможно оптимистичные взгляды руководства компании на перспективы цен на газ.