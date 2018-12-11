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Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 11 декабря опустилась на 8 коп
13:55 11.12.2018 |
Об этом сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.
Крупнейшая по количеству газовых модулей сеть АЗС «Привата» (505 единиц) опустила цены на 15-22 коп./л до 14,67-14,75 грн/л. С 10 на 11 декабря цены понизили «Надежда» и UPG - на 23 коп./л и 37 коп./л соответственно.
Государственная «Укргаздобыча», имеющая станции в Харьковской области, снизила цены на 48 коп./л до 13,50 грн/л.
Напомним, розничные цены сжиженного газа начали массово снижаться с 20-х чисел ноября. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Накануне небольшие производители СУГ продали ресурс по 16 620-16 800 грн/т.
Как сообщал enkorr, оптовые цены СУГ в Украине в течение ноября снизились на 23% (6500 грн/т) до 21 300 грн/т. По итогам первой декады декабря цены обвалились еще на 13% (2770 грн/т) до 18 560 грн/т.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 декабря, грн/л:
|
Компания
|
11 дек.
|
Изм.
|
ОККО
|
15,45
|
0,00
|
WOG
|
15,41
|
0,00
|
Авиас
|
14,75
|
-0,15
|
Укрнафта
|
14,67
|
-0,22
|
AMIC
|
14,91
|
0,00
|
Shell
|
14,97
|
0,00
|
SOCAR
|
15,24
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,73
|
-0,01
|
Glusco
|
14,35
|
0,00
|
Автотранс
|
14,43
|
0,00
|
KLO
|
14,85
|
0,00
|
UPG
|
14,30
|
-0,37
|
Параллель
|
14,92
|
-0,07
|
Надежда
|
14,52
|
-0,23
|
Chipo
|
14,92
|
0,00
|
Род-Ник
|
14,10
|
0,00
|
Фактор
|
14,10
|
-0,40
|
Нефтек
|
14,69
|
-0,20
|
Mango
|
14,36
|
-0,04
|
Укргаздобыча
|
13,50
|
-0,48
|
Средняя цена в Украине:
|
14,89
|
-0,08
|
|
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