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Минэнергоугля хочет возобновить совместное с российским ТВЭЛ строительство завода по производству ядерного топлива
16:52 10.07.2018 |
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины считает необходимым возобновить совместное с российским "ТВЭЛ" строительство в стране завода по производству ядерного топлива.
Об этом идет речь в письме за подписью министра Игоря Насалика в адрес первого заместителя гендиректора "Росатома" Кирилла Комарова, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
"Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности, проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля", - говорится в документе.
Как сообщалось, до аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% "плюс" 1 акция, "ТВЭЛ" - 50% "минус" 1 акция.
Предполагалось, что завод уже в 2015 году должен был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток.
Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн.
В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление ЧАО "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода. В то же время в годовом отчете "ТВЭЛ" было заявлено о готовности вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.
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