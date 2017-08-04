Нацкомиссии по тарифам не удалось возродить абонплату за газ

Националя комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не смогла на сегодняшнем заседании принять проект новой методики расчета тарифа (абонплаты) за услуги облгазов.

Комиссия не смогла принять проект, поскольку заседание регулятора было закрыто его главой Дмитрием Вовком из-за активности представителей Федерации профсоюзов Украины, которые мешали проведению заседания.

До закрытия, представляя проект решения, начальник Департамента регулирования отношений в нефтегазовой сфере Татьяна Рябуха сообщила, что согласно предложенным изменениям, тариф на услуги по распределению газа (абонплату) предлагается рассчитывать исходя не из максимальной присоединённой мощности, то есть максимального потребления газа всеми приборами потребителя (как это предлагалось ранее), а на основе заказанной мощности, которую определит комиссия.

«Предлагается переход от технической мощности, которая на сегодня предусмотрена нормативными документами, к заказанной мощности», - сказала она, добавив, что для бытового потребителя, у которого есть только газовая плита (независимо от наличия или отсутствия счетчика), заказанная мощность составит 1,2 куб. м в час, тогда как ранее было значение 2,5 куб. м в час.

Согласно проекту, для других категорий потребителей (у которых кроме плиты может быть газовая колонка или котел), были предложены следующие диапазоны заказанной мощности - до 2,5 куб. м в час; от 2,5 до 4 куб. м в час; от 4 до 6 куб. м в час; от 6 до 10 куб. м в час; от 10 до 16 куб. м в час.

В комментарии корреспонденту УНИАН эксперт по вопросам рынка природного газа и президент экспертной организации «Союз участников либерализации газового рынка» Олег Бакулин заявил, что предложения НКЭКУ противоречат самому принципу заказной мощности, поскольку ее значение должен определять, а потом и заказывать у облгаза, непосредственно потребитель, а не регулятор.