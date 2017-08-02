ОПЕК столкнулась с противоречивой ситуацией

ОПЕК и другие крупные производители столкнулись с новой противоречивой ситуацией: как сохранить стабильность нефтяного рынка, если страны решат завершить сделку по сокращению добычи и нарастить производство нефти, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

На прошлой неделе министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что ОПЕК не хочет "шокировать рынки", когда завершится соглашение, направленное на сокращение почти 2% мирового предложения нефти. Срок текущей сделки завешается в конце марта 2018 года.

"Мы работаем над тем, чтобы завершение соглашения прошло безболезненно. Мы убедимся, чтобы оно не было резким", - сказал Аль-Фалих репортерам после встречи с другими министрами нефти в Санкт-Петербурге.

С тех пор как сделка была заключена, аналитики и инвесторы стали задаваться вопросом о том, как картель собирается ее завершить. Инвесторы беспокоятся, что коалиция просто возобновит высокую добычу, что потенциально приведет к снижению цен. В коалицию входят ОПЕК и другие крупные производители, такие как Россия, причем на долю группы приходится 55% мировой добычи нефти.

"Производители создали парадоксальную, противоречивую ситуацию", - сказал Гарри Чилингирян, глава товарно-сырьевой стратегии BNP Paribas. "Они не представили формального механизма завершения соглашения, и это беспокоит рынок", - добавил он.

С тех пор как ОПЕК и страны вне картеля представили последние детали своего соглашения в декабре, нефтяные цены сильно колебались. Сначала нефть подорожала примерно на 20%, однако в начале этого года перешла на территорию медвежьего рынка. В последние недели цены стабилизировались, а нефть Brent в среду торговалась чуть ниже 52 долларов за баррель.

На прошлой неделе в ходе интервью российский министр энергетики Александр Новак намекнул на то, что его страна не намерена участвовать в сделке после марта 2018 года. Россия, крупнейший в мире производитель нефти, не входит в ОПЕК. Однако в последние несколько месяцев эта страна участвует в договоренностях с картелем, в рамках которых она сократила добычу на 300 000 баррелей в день.

Сделка ОПЕК и стран вне картеля "является одним из инструментов, который может быть использован в будущем", отметил Новак. "Вместе с тем, он не должен применяться слишком часто, только в критических ситуациях", - добавил он.

Любая стратегия завершения сделки, вероятно, будет предполагать переходный период после марта 2018 года, во время которого предложение на рынке будет частично ограничено. Однако ничего более конкретного Аль-Фалих не сказал.

"Меры и способы их исполнения будут обсуждаться ближе к делу. Безусловно, мы продолжим следить за ситуацией на рынке", - сообщил Аль-Фалих в мае, отвечая на вопрос о стратегии завершения сделки.

По мнению Аль-Фалиха, детали могут существенно повлиять на перспективы нефтяного рынка. Эффективность сокращения добычи картеля проявляется медленнее, чем ожидалось. Запасы нефти в хранилищах по-прежнему превышают средние показатели, хотя и медленно снижаются.

По словам представителей стран ОПЕК, пока нет никаких серьезных планов действий по завершении или после внезапного аннулирования сделки.

Многим странам ОПЕК, экономика которых сильно зависит от экспорта нефти, трудно придерживаться установленных квот, в связи с чем согласование очередного продления сделки будет непростой задачей, отметили аналитики. На настоящий момент 7 из 11 стран ОПЕК, участвующих в сокращении добычи, превысили установленные квоты.