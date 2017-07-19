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"Нафтогаз" ожидает повышение цены на газ для населения на 19% до 5 873 гривны/тыс. куб. м с октября
11:26 19.07.2017 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5 873 гривны за 1 тыс. куб. м без налога на добавочную стоимость с октября.
Это предусмотрено финансовым планом НАКа на 2017 год, который вынесен на обсуждение правительства 19 июля, передают Українські Новини.
Согласно ему, цена реализации природного газа для потребителей в отношении которых Кабинетом Министров возложено специальное обязательство (ПСО, тарифы для населения) до 1 октября соответствуют текущим ценам, а с 1 октября увеличена на 19% до 5 873 гривен/тыс. куб. м без НДС.
Цена на реализацию природного газа потребителям в отношении которых не возложено спецобязательство, устанавливаются компанией самостоятельно.
Как сообщали Українські Новини, 26 апреля Кабинет Министров ввел в постановление о специальных обязательствах НАК "Нафтогаз Украины" формулу расчета конечной предельной цены природного газа для населения (стоимость услуги газоснабжения), на основании ранее утвержденной Кабмином цены газа как товара 4 942 гривен/тыс. куб. м (без НДС) торговых надбавок поставщиков, налогов и тарифов НКРЭКУ на транспортировку и распределение газа.
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