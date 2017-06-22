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СБУ: Собственники ТЭС искусственно завышали тарифы на электроэнергию
08:07 22.06.2017 |
СБУ совместно с НКРЕКП выявила и пресекла случаи неэффективного использования средств, которые были заложены в тарифе на электроэнергию и должны были быть использованы энергокомпаниями для проведения модернизации теплоэлектростанций.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В течение нескольких лет в тарифах закладывались расходы компаний на реконструкцию и модернизацию энергоблоков ТЭС, но, проверив, как выполняются эти обязательства, правоохранители установили невыполнение значительных объемов задекларированных работ большинством игроков рынка.
«В результате, постоянно снижалась эффективность работы ТЭС, что давало менеджменту основания лоббировать необоснованное повышение тарифов», - заявили в пресс-службе.
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