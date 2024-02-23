Шмигаль на кордоні з Польщею: На жаль, зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні сьогодні не відбулася.

"Сьогодні Україна та Польща залишаються хорошими партнерами й союзниками. Стратегічними союзниками. Однак в останні пів року ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі. Блокади, що вдарила по нашій економіці й наших можливостях краще захищатися", - сказав Шмигаль на кордоні з Польщею в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що місяць тому сторони погоджувалися з тим, що блокування кордону шкодить обом країнам і що важливо не допускати таких інцидентів.

"Минув місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки зараз ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складнощі, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо назустріч", - додав він.

Шмигаль заявив, що президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, щоб домовитися і знайти компроміс.

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Туск сказав, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві, так що він відхиляє пропозицію Зеленського з міркувань, що зустріч на кордоні була б суто символічною.



"Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники. І уряд України сьогодні тут. Але, на жаль, така зустріч із польськими урядовцями сьогодні не відбулася", - констатував прем'єр.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на кордоні з Польщею запропонував "план взаєморозуміння", який має розвʼязати проблему з блокадою польських фермерів.

Зазначається, що план деблокади кордону складається із пʼяти кроків. Перший крок - це погодження України на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо аграрного експорту.

Це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Мова йде, зокрема, про обмеження на м'ясо птиці, яйця, цукор.

"Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок", - сказав Шмигаль.

Другим кроком є звернення до Єврокомісії з пропозицією провести аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це потрібно для того, щоб раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості української аграрної продукції.

Також премʼєр наголосив, що питання торгівлі України та ЄС має вирішуватися саме з ЄС, а не на рівні окремих країн.

Третій крок - спільне з Польщею звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

"За 11 місяців 2023 року Росія продала в Європу агропродукції та продуктів харчування на 2,5 млрд євро. Зокрема, зерна на майже 400 млн євро, овочів на 300 млн євро, насіння олійних рослин на 250 млн євро. За 11 місяців 2023 року Росія продала Європі 5,1 млн тонн продовольства. За весь 2022 рік - 4,9 млн тонн", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, премʼєр звернувся до Єврокомісії з пропозицією розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт третіх країн до ЄС та спільного контролю на кордоні України та країн ЄС.

Четвертий крок - це створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів. До роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації.

Пʼятий крок передбачає слідом за розблокуванням пропуску через кордон боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів і критично необхідного для України пального.

Додається, що разом із Премʼєр-міністром на кордон також прибули віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби, генерал Сергій Дайнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев.