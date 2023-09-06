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Кабмін офіційно вніс подання до Верховної Ради на Павла Кириленка про призначення на посаду голови АМКУ
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України вношу пропозицію про призначення Кириленка Павла Олександровича головою Антимонопольного комітету України", - йдеться в поданні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
На сьогодні Павло Кириленко обіймає посаду начальника Донецької обласної військової адміністрації.
За матеріалами:
Економічна правда
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