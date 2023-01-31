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АНАЛІТИКА

Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для мостобудування, прикордонної інфраструктури та грантів бізнесу

10:51 31.01.2023 |

Економіка, Право

 

Підвищити витрати та кредити за спецфондом держбюджету на 2023 рік на 5,56 млрд грн для охорони здоров'я, відновлення мостів, поліпшення пунктів пропуску, пільгових кредитів аграріям та грантів бізнесу пропонує група з 18 депутатів, серед яких 1-й заступник голови Ради Корнієнко та голова бюджетного комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу").

Згідно із законопроєктом №8399 "Про внесення змін до держбюджету-2023", зареєстрованого у Раді 30 січня та опублікованого на сайті в ніч на вівторок, джерелами фінансування мають стати зовнішні запозичення з відповідним збільшенням дефіциту держбюджету на 3,84 млрд грн, міжнародні гранти на 0,45 млрд грн та повернення невикористаних 1,28 млрд грн для виплати допомоги з безробіття.

Крім того, законопроєкт передбачає передачу бюджетної програми "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії" Мінвідновлення від Мінфіну і вносить правки у зв'язку зі створенням Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Уточнюється, що на програму "Будівництво та модернізація закладів охорони здоров'я" згідно з рамковою угодою з урядом Австрії планується направити 1,35 млрд грн, а Держагентству відновлення - 1,12 млрд грн на відновлення шести мостів у рамках Меморандуму про взаєморозуміння з UK Export Finance.

Крім того, на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві буде виділено додатково 0,37 млрд грн, на надання грантів для створення бізнесу - 1,28 млрд грн, закупівлю безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону - 0,29 млрд грн і розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску - 1,09 млрд грн.

Законопроєкт також передбачає перерозподіл 1,83 млрд грн із виділених Мінвідновлення коштів на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів і модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (1,14 млрд грн) та фінансування через Держагентство відновлення "заходів щодо розвитку аеродромної інфраструктури, зокрема завершення будівництва, реконструкції аеродромної та енергетичної інфраструктури, задіяної у забезпеченні належного функціонування Міжнародного аеропорту "Львів" та фінансового забезпечення заходів щодо гарантування дорожнього руху відповідно до державних програм" (0,69 млрд грн).

Як повідомлялося, доходи держбюджету-2023 затверджено у розмірі 1 трлн 329,26 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 173,11 млрд грн, тоді як витрати - відповідно 2 трлн 580,8 млрд грн та 2 трлн 296, 52 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 296,54 млрд грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду - 1 трлн 124,62 млрд грн. Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $38 млрд.

Зазначений законопроєкт - перша спроба внести зміни до закону про держбюджет-2023.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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