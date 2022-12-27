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Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль

17:13 27.12.2022 |

Економіка, Право

 

Кабінет Міністрів припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, таким рішенням уряд робить механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до сьогоднішніх реалій, а також планомірно скорочує зайві видатки держави.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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