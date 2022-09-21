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Рада почала розглядати бюджет на 2023 рік
15:29 21.09.2022 |
Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.
"Парламент заслухав представлення Міністром фінансів Проєкт Бюджету на 2023 рік та "взяв до відома". "Ми маємо бути стримані" - найкраща цитата від Сергія Марченко. Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді", - зазначив він.
Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.
"Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня", - підсумував Железняк.
Як повідомлялося, ухвалення держбюджету України на 2023 рік буде відбуватися за скороченою процедурою.
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