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АНАЛІТИКА

Рада почала розглядати бюджет на 2023 рік

15:29 21.09.2022 |

Економіка

 

Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент заслухав представлення Міністром фінансів Проєкт Бюджету на 2023 рік та "взяв до відома". "Ми маємо бути стримані" - найкраща цитата від Сергія Марченко. Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді", - зазначив він.

Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

"Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня", - підсумував Железняк.

Як повідомлялося, ухвалення держбюджету України на 2023 рік буде відбуватися за скороченою процедурою.
За матеріалами: censor.net
 

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