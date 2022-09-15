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Христофор Колумб
МВФ змінив главу місії в Україні
09:44 15.09.2022 |
Громадянин Великої Британії Гевін Грей із 20 вересня змінить Іванну Владкову-Голлар на посаді глави місії Міжнародного валютного фонду в Україні.
"Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються", - йдеться в повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна у четвер.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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