Финансовые новости
- |
- 09.02.22
- |
- 01:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский
17:00 08.02.2022 |
Президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина реализует вместе с Францией, в частности, о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.
Об этом он сказал в ходе встречи с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Франции Макроном.
"Важным вопросом нашей встречи стало вовлечение Франции в общие экономические и прежде всего инфраструктурные проекты. Я ценю, что французская сторона активно участвует в восстановлении инфраструктуры нашего государства.
В совместном взаимодействии нами реализуется важный проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная Луганщине. Благодаря этому проекту доступ к питьевой воде получат полмиллиона мариупольцев и более 1 млн наших граждан в Луганской области", - сказал во время выступления Зеленский.
По его словам, "сегодня" финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации ряд проектов – поставки 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро и поставки 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро.
"Также реализуется проект, в частности, в городе Николаев, по строительству патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжают развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика", - добавил украинский президент.
По его словам, в рамках военно-технического сотрудничества подпишут соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и компанией Thales.
Он добавил, что также подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной о реформах ОПК Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
|Съезд «УДАРа», партия «24 августа» и Блок Зеленского: Почему в Украине повеяло подготовкой к выборам
|Против Запада, но в пользу Киева: почему союз Путина с Китаем поможет Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин на аукционах ОВГЗ 8 февраля привлек в госбюджет 1,8 млрд грн и $12,3 млн
|В яваре импорт бензинов в Украину вырос на треть
|Французская Alstom поставит Украине 130 локомотивов на 900 миллионов евро – Зеленский
|Нефть дешевеет 8 февраля в ожидании итогов переговоров по СВПД
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Изготовлен солнечный элемент из 100% вторичного сырья с эффективностью 19,7%
Это интересно
|NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
|Компания BMW впервые обновила по воздуху электромобиль BMW i4
|Tesla получила убыток в $101 млн от снижения стоимости биткоина в резервах
|США могут потратить на расширение производства полупроводников и исследования в этой сфере $300 млрд
|Объём мирового рынка квантовых вычислений достиг почти $500 млн
|Какую «побочку» вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW
|Google и Microsoft планируют заняться гигантскими энергохранилищами