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Госбанки получили за первый квартал прибыль на 37% больше
15:24 17.06.2020 |
Государственные банки по итогам первого квартала получили прибыль на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года - 11,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"По итогам I квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 11,1 млрд грн (на 37% больше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд грн), из нее 94%, или 10,4 млрд грн - прибыль АО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.
В I квартале этого года наблюдалось увеличение размера активов банков государственного сектора, в основном, за счет роста объема межбанковских кредитов на 25%, или на 22 млрд грн, финансовых активов, рефинансируемых НБУ на 13%, или 19 млрд и объема кредитов и задолженности клиентов на 5%, или 12 млрд грн.
Отчетный квартал также характеризовался ростом денежных средств клиентов (на 6%, или на 35 млрд грн), который произошел в результате увеличения объемов денежных средств физических лиц - на 9%, или на 30 млрд грн (рост денежных средств юридических лиц составил 0,5%, или 1,2 млрд грн).
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