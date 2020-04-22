Нефть ниже нуля. Почему Россия будет закупоривать скважины, а Украине грозят проблемы с бюджетом

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

В ночь на понедельник цены на американскую нефть ушли в значительный минус. Какие выгоды и потери сулит это историческое событие для мира и Украины?

Это в Украине была ночь - а у американцев самый разгар рабочего дня. И вся творившаяся на рынках фантасмагория заставляла информагентства работать в три раза интенсивнее, переписывая написанные буквально пять минут назад новости. Широкая публика была в шоке, ведь далеко не все понимали, что речь идет не о ценах поставки прямо вот сегодня, а о нефтяных фьючерсах марки WTI на май.

Рухнули именно они, ровно накануне даты экспирации (21 апреля), из-за активных продаж участников рынка. Продавцы были вынуждены торговать нефтью в убыток. В результате цена на нефть в США ушла с отметки $18,27/барр., на которой торги закрылись в минувшую пятницу, ниже нулевой отметки и в какой-то момент (примерно в 21:40 по Киеву) продавалась по минус $40,32 за баррель - это самый низкий уровень в истории. Падение цены составило 300%.

За всю историю торгов нефтью марки WTI такое однодневное сокращение спроса стало самым сильным. (WTI - аббревиатура от West Texas Intermediate - название марки нефти, известной также как Texas light sweet и добываемой в штате Техас.)

Обвал произошел после публикации информации о скорой полной загрузке нефтехранилища США. На крупнейшем американском нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, запасы сырья выросли на 5,7 млн барр., до 55 млн. До максимума в 76 млн баррелей осталось совсем немного, и свободное место может закончиться к середине мая.

Цена российской нефти марки Urals поздно вечером понедельника, 20 апреля составила отрицательную величину минус $2/барр., упав туда с отметки $15,75. Отрицательная цена на нефть, которой торгуют российские компании, сложилась следом за историческим обвалом цен на американскую WTI.

Сейчас фьючерсы WTI с поставкой в июне стоят $13.48/барр., а Brent - $18.50. То есть участники рынка все же ожидают восстановления сырьевых цен через несколько месяцев. Впрочем, даже при смягчении ограничительных карантинных мер по всему миру (то есть если спрос на углеводороды вырастет) июньские фьючерсы тоже могут серьезно подешеветь. Дойти до отрицательных значений второй раз они также могут из-за проблем с хранением нефти.

Фьючерсы на российский сорт Urals фактически не торгуются на бирже (если не считать низколиквидных торгов в Санкт-Петербурге), а цена поставок Urals рассчитывается ежедневно как производная от североморской нефти Brent. Спотовая цена барреля Brent с поставкой в Северо-Западной Европе сегодня составляет $18,5, Urals - менее $17. Но расчетная цена на контракты на Urals с самыми выгодными для покупателя условиями поставки CIF в понедельник вечером падала до минус $2.

...и тут снизу постучали

Еще раз, другими словами, объясним механизм вчерашнего фееричного падения. Это рухнули цены майских фьючерсов, у которых во вторник заканчивался срок обращения. Это означает, что все, у кого на руках останутся эти контракты, получат физическую нефть.

Фьючерс на WTI, который торгуется на NYMEX с тикером CL - это поставочный контракт (this contract is settled physically), то есть тот, кто его продает (short side), обязан поставить нефть покупателю (long side), который обязан ее физически принять (для нефти Brent таких жестких условий нет). Другими словами: продавец должен иметь нефть, а покупатель должен иметь законтрактованные физические хранилища для закачки покупаемой нефти.

Однако за последний месяц мировой спрос на нефть рухнул более чем на треть - избыток поставок на рынке достигает 36 млн барр./сутки. Самолеты из-за общемирового карантина не летают, автомобильные и морские перевозки схлопнулись, - а ведь на топливо для транспорта приходится около 60% потребления "черного золота".

"Нефтеперерабатывающие заводы отказываются от баррелей в беспрецедентных масштабах, и пока хранилища в США стремительно заполняются до краев, рыночные силы гарантируют еще больше боли до тех пор, пока мы не рухнем на дно, или не закончится Covid, в зависимости от того, что произойдет раньше", - говорит главный стратег по энергорынку RBC Capital Markets Майкл Трэн.

Ситуация в Европе не лучше: свободных резервуаров практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз. Мощности портовых терминалов по хранению уже на исходе. По данным Reuters, в настоящее время в танкерах, стоящих на якоре, находятся рекордные 160 млн барр. нефти. Это объем удвоился за две недели, в плавучие хранилища превращены 60 судов класса VLCC, способные нести по 2 млн барр. на борту.

"Это беспрецедентное время в истории: помимо супертанкеров, в ход идут даже небольшие суда, в том числе приспособленные под нефтепродукты", говорит аналитик BTIG Грегори Льюис. А по сообщениям из России, там уже начали хранить нефть прямо в железнодорожных цистернах.

То есть в сегодняшнем падении WTI "сошлись все звезды" - низкий спрос, забитые хранилища, вступление в силу новой сделки ОПЕК++ только с 1 мая, спекулятивный фактор. Особенно последний: перед истечением срока фьючерсов всегда происходят сильные движения рынка на фоне закрытия спекулятивных позиций, сработавших стоп-лоссов, действий торговых роботов, перечисляет Борисов. Но такого движения не было последние 20 лет.

Что будет дальше?

Самое главное: все наконец-то поняли, окончательно убедились, что в мире переизбыток даже не планируемой, а уже добытой нефти. То есть инвестировать в нефтедобычу, в нефтяную инфраструктуру, - смысла нет.

Похожая коррекция, если на рынке фундаментально ничего не изменится, может произойти и в день истечения срока ближайшего фьючерса на нефть Brent - то есть 30 апреля. Но скорее всего спекулянты не позволят одной и той же торговой стратегии повториться дважды. Это история конкретного фьючерса, даже цены фьючерсов на тот же WTI с экспирацией в июне-июле не реагируют подобным образом. Однако предсказывать сложно: на прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что глобальные мощности по хранению нефти могут переполниться через полтора-два месяца. А нефть вообще ничего не стоит, если ее негде хранить.

Но украинцев традиционно интересует вопрос: что будет с агрессивным восточным соседом? Ведь давно замечено, что чем меньше у РФ шальных нефтегазовых денег - тем меньше она бряцает оружием и лезет в дела соседей.

"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что у РФ есть все ресурсы, для того, чтобы смягчить негативные последствия от падения цен для российской экономики. Доходы упадут в соответствии с сокращением цен, но насколько - неясно, тут считать надо. Но при этом российские нефтяные компании пока ругаются, часть компаний не хочет пропорционально сокращать добычу, - сказал "ДС" российский эксперт по нефтегазовой отрасли инвесткомпании Exor Валентин Топалый. - Однако в нынешней ситуации закрытие ряда скважин видится неизбежным. Причем везде. Но если США и Саудовской Аравии потом будет относительно просто запустить скважины заново, в РФ, учитывая хотя бы климатические условия и прочую специфику добычи, это потребует гораздо больших затрат, как финансовых, так и временных. В российском климате остановленные скважины вполне могут замерзнуть, забиться парафином".

В общем, теперь все зависит от того, как долго продлится глобальный карантин. Как только начнется восстановление перевозок - начнет расти и спрос на нефть, пойдет разгрузка хранилищ. А там и до возобновления добычи недалеко. Вопрос - смогут ли к тому времени восстановить добычу российские нефтяники? - остается открытым. Если же карантин в тех же США продлится до июня, не исключено, что ОПЕК+ соберется вновь, чтобы решить проблему дальнейшего сокращения добычи, а также консервации производств.

Сегодня незаполненными остаются хранилища нефти вместимостью около 1,7-1,8 млрд барр.: они переполнятся уже к концу мая. Проблема российских нефтяников в том, что у них наименьшие свободные мощности по хранению добытой нефти, их хватит примерно на неделю, если считать, что вся нефтедобыча пойдет на хранение. При этом некоторые производители считают, что дешевле три месяца нести убытки, отдавая добытую нефть даром, чем потом возобновлять добычу, тратя на это многие миллионы долларов.

Стратегически от всего происходящего выиграют чистые потребители нефти - ЕС и Китай. США больше выиграют, хотя и потеряют немало, так как в последние годы стали крупным экспортером нефти. Однозначно проиграет Россия, для которой $40 - предел безубыточности нефтедобычи.

А еще проиграет "зеленая" энергетика. Ее рост в последние годы во многом был обусловлен тем, что благодаря новым технологиям альтернативные источники стали чуть дешевле традиционных. Но дешевеет нефть - дешевеет и мазут для электростанций, и бензин для автомобилей, да и денег на техническое перевооружение из-за кризиса становится меньше. Так что эко-активистам в экономике придется подождать до лучших времен.

Выгоды и потери Украины

Вряд ли Украина сильно выиграет в этой ситуации. Да, снизятся цены на моторное топливо, что на руку транспортникам и аграриям. Продолжит дешеветь и газ - его стоимость привязана к цене на нефть. Но из-за кризиса упадет спрос и на украинский экспорт.

При этом к цене на нефть привязаны пошлины и НДС. Поэтому чем меньше стоит нефть, тем меньше денег будет попадать в бюджет Украины. Соответственно, дефицит бюджета может увеличиваться.

Обвального снижения цен на топливо не будет. Стоимость нефти лишь на 50% определяет в структуре стоимость нефтепродуктов, остальные 40-50% - это многочисленные акцизы, ндс-ы и наценки посредников. К тому же из-за карантина упал спрос на бензин и ДТ, так что заправки не торопятся снижать цены, чтобы не потерять доходность.

"Серьезных колебаний на украинском рынке топлива не будет. Как нового нет особо и на рынке нефти. Нефть на срочном рынке, на физическом, как была $20, так и остается $20. Ну, Brent там просел в Европе, под $19 сегодня котировка. Но в Украине все остается на своих местах, - сказал "ДС" директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. - Украина еще далеко не исчерпала потенциал для снижения цены: за последний месяц она упала на 10%, на 2 грн 50 коп. в среднем. Если смотреть начало года и брать в валютном эквиваленте, учитывая обвал нацвалюты в марте, то мы уже потеряли порядка 25-30% цены топлива. И есть предпосылки еще до конца апреля еще 2-3 грн на 1 л на светлых нефтепродуктах (бензин и дизельное топливо). Сохраняется потенциал снижения и на май".

По словам эксперта, есть инерция: каждая сеть АЗС держит месячный запас топлива. Сегодня они дорабатывают мартовский ресурс, и только сейчас на рынок заходят свежие апрельские поставки по хорошим ценам. Это позволяет ценам снижаться ежедневно на 50-60 коп., где-то сразу на гривню.

Аграрии тоже выиграют не во всем. В пересчете на условный нефтяной эквивалент, производство биотоплива станет невыгодным: цены на кукурузу, рапс и подсолнечник резко пойдут вниз. А сильно подешевевший мазут вытеснит уголь - шахты придется закрывать.

А сможет ли Украина запастись дешевой нефтью?

"Чтобы использовать сложности, которые могут возникнуть у России в связи с падением цен на нефть, необходима мощная политическая воля. В Украине, к сожалению, ее сегодня нет. Чтобы наполнить стратегические запасы нефти "по дешевке", необходимы средства. Наивно на это рассчитывать с дефицитом бюджета в 300 млрд грн, - сказал "ДС" директор Института мировой политики Евгений Магда. - Ну и подобная тенденция на рынке нефти свидетельствует о кризисе мировой экономики, который будет многоплановым и плохо предсказуемым. В этих условиях Украина должна использовать свой козырь - статус экспортера продовольствия, причем работать над повышением добавочной стоимости продукции своего АПК. Но как это сделать в условиях карантина - огромный вопрос".

Действительно, люди могут отказаться от покупки новой машины или нового смартфона, переехать в более дешевое жилье, но есть три раза в день они не перестанут. То есть в ситуации серьезного кризиса производители продуктов находятся в более выигрышном положении, чем другие отрасли. Украине стоило бы использовать эту возможность для развития экспорта.