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Кабмин отменил ограничения минимальной оплаты за нотариальные услуги
Кабинет министров отменил ограничения минимальных размеров оплаты за услуги частных нотариусов, отменив указ президента от 10 июля 1998 года.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Как указывается в пояснительной записке к проекту документа, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", данный президентский указ, в частности, устанавливает ограничение на минимальную оплату таким образом, чтобы она не была ниже ставок государственной пошлины, которая справляется государственными нотариусами за аналогичные услуги.
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