Финальный ориентир доходности по 5-летнему траншу евробондов Украины - 9,125%, по 10-летнему - 9,875%

Финальный ориентир доходности по 5-летнему траншу евробондов Украины в долларах составляет 9,125%, по 10-летнему - 9,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначально ориентир по 5-летнему траншу составлял около 9,25%, по 10-летнему - около 10%.

Прайсинг ожидается в четверг. На данный момент книга заявок составляет около $4,5 млрд, спрос немного смещен в сторону более длинного транша.

Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

Пятилетний транш размещаемых евробондов - "длинный", его погашение состоится в феврале 2024 г.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

