Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Финальный ориентир доходности по 5-летнему траншу евробондов Украины - 9,125%, по 10-летнему - 9,875%
18:19 25.10.2018 |
Финальный ориентир доходности по 5-летнему траншу евробондов Украины в долларах составляет 9,125%, по 10-летнему - 9,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначально ориентир по 5-летнему траншу составлял около 9,25%, по 10-летнему - около 10%.
Прайсинг ожидается в четверг. На данный момент книга заявок составляет около $4,5 млрд, спрос немного смещен в сторону более длинного транша.
Как сообщалось, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.
Пятилетний транш размещаемых евробондов - "длинный", его погашение состоится в феврале 2024 г.
В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек
|Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове
|НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финальный ориентир доходности по 5-летнему траншу евробондов Украины - 9,125%, по 10-летнему - 9,875%
|«Приват» 25 октября повысил цену ДТ на 50 коп
|Потребление топлив в сентябре выросло на 2% — Госстат
|Нефть перешла к слабому росту 25 октября, Brent подорожала до $76,66 за баррель
|НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%
|НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018
Это интересно
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One
|Qualcomm показала гарнитуру эталонного дизайна с поддержкой Alexa
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году