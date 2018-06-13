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ЕК призывает Европарламент одобрить новую финпомощь Украине в 1 млрд евро
Еврокомиссия призывает Европарламент одобрить новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 1 миллиарда евро, говорится в речи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса на слушаниях в ЕП по поводу этого пакета поддержки.
"Партнерство между Украиной и Евросоюзом стало глубже и сильнее. Я прошу вашей поддержки в сохранении этого импульса через одобрение предложения о макрофинансовой помощи", - говорится в речи, опубликованной Еврокомиссией.
Европарламент, как ожидается, в среду проголосует на пленарной сессии по пакету финпомощи стране, предложенному Еврокомиссией несколько месяцев назад.
Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.
Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года. Об этом говорилось в проекте предложений об оказании стране этой помощи.
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