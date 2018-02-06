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Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%
10:59 06.02.2018 |
Объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 7,58% по сравнению с 2016 годом - до $2,485 млрд ($2,31 млрд в 2016 году), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в IT-комитете Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) со ссылкой на исследование Национального банка Украины.
"По предварительным данным НБУ, общий объем экспорта компьютерных услуг за 2017 составил $2485 млн, в том числе операции на сумму менее $20 тыс. составили $842 млн", - отметил собеседник агентства.
Согласно ранее обнародованной инфографике профильной ассоциации IT Ukraine на ее сайте, объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом - до $3,6 млрд.
ЕБА - неправительственная организация, объединяющая более 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Создана в 1999 году по инициативе Европейской Комиссии, заинтересованной в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних связей Украина-ЕС.
IT-комитет ЕБА является индустриальным объединением компаний, занимающихся производством программных продуктов и предоставлением программных услуг.
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