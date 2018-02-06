Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%

Объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 7,58% по сравнению с 2016 годом - до $2,485 млрд ($2,31 млрд в 2016 году), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в IT-комитете Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) со ссылкой на исследование Национального банка Украины.

"По предварительным данным НБУ, общий объем экспорта компьютерных услуг за 2017 составил $2485 млн, в том числе операции на сумму менее $20 тыс. составили $842 млн", - отметил собеседник агентства.

Согласно ранее обнародованной инфографике профильной ассоциации IT Ukraine на ее сайте, объем экспорта услуг IT-сектора Украины в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом - до $3,6 млрд.

ЕБА - неправительственная организация, объединяющая более 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине. Создана в 1999 году по инициативе Европейской Комиссии, заинтересованной в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних связей Украина-ЕС.

IT-комитет ЕБА является индустриальным объединением компаний, занимающихся производством программных продуктов и предоставлением программных услуг.

