Международные резервы НБУ в сентябре выросли на 3,3% до $18,6 млрд

Международные резервы Национального банка в сентябре выросли на 3,3% до 18,6 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 октября резервы на 20% превышают уровень начала текущего года, в частности по итогам сентября резервы выросли на 602 млн долларов, или на 3,3%.

НБУ заявляет, что увеличению объемов резервов в течение сентября способствовали поступления в пользу правительства от размещения еврооблигаций на сумму 1,318 млрд долларов.

Сообщается, что международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18,637 млрд долларов (в эквиваленте), по предварительным данным, - максимум с начала 2014 года.

В то же время из международных резервов были направлены 165,6 млн долларов на валютные интервенции, которые Нацбанк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов.

Кроме того, 69 млн долларов были направлены на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса.

Также 521,4 млн долларов были направлены из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте, из них 505,4 млн долларов - с целью обслуживания и погашения суверенных еврооблигаций.

По состоянию на 1 октября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.

Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.