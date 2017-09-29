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Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2017 год до 1,8% и инфляции до 12,2% - МЭРТ
16:25 29.09.2017 |
Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,8% при инфляции (декабрь к декабрю) 12,2% с улучшением этих показателей в 2018 году соответственно до 3% и 8%, такой консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли в пятницу.
Согласно ему, эксперты ожидают в 2019 году увеличения ВВП на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году - 4% при инфляции 5%.
МЭРТ напоминает, что четыре месяца назад оценки экономического восстановления в текущем году были чуть оптимистичнее - 1,9% при инфляции 10,5%, тогда как в 2018 году эксперты ожидали тех же 3% роста, но при инфляции 7%.
Наиболее оптимистичны участники консенсус-прогноза были год назад: тогда они рассчитывали на ускорение экономики в этом году до 2,9%, а в следующем - до 3,6% при замедлении инфляции соответственно до 9% и 6%.
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