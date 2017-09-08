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Рост цен производителей в Украине в августе замедлился до 0,4%, в годовом измерении ускорился до 23,6% - Госстат
21:29 08.09.2017 |
Цены в промышленности Украины в августе выросли на 0,4% после роста на 1,8% в июле и падения на 0,6% в июне, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам августа ускорился до 23,6% с 23,3% по итогам июля, что, однако, ниже показателей предыдущих периодов: 26,3% - по итогам июня, 27,1% - по итогам мая и 35,6% - по итогам апреля.
По данным статведомства, в целом за восемь месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,4%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в августе продукция подорожала на 4,7%, в частности, в добыче сырой нефти - на 7,4%, железных руд - на 6,6%, каменного угля - на 6,0%, камня, песка и глины - на 4,0%.
Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 1,2%, в т.ч. в производстве продуктов нефтепереработки - на 6,9%, металлургическом производстве - на 2,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств - на 1,8%. В то же время в производстве кокса и коксопродуктов произошло снижение цен на 1,5%, химических веществ и химической продукции - на 1,3%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 0,9%. При этом в производстве мяса и мясных продуктов рост цен составил 2,7%, переработке и консервировании фруктов и овощей - 1,6%, производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности; хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, а также табачных изделий - 0,9%. В то же время в производстве сахара зафиксировано снижение цен на 0,2%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 3,7%, что обусловлено удешевлением электроэнергии на 4,0%.
Как сообщалось, потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении инфляция по итогам августа ускорилась до 16,2%.
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