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Citigroup Inc. выдаст гарантии для Украины под выпуск облигаций на 460 млн гривен
09:44 28.08.2017 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. выдаст гарантии для Украины под выпуск облигаций на 460 млн гривен.
Об этом говорится в условиях выпуска от 25 августа на сайте Центробанка Ирландии, передают Українські Новини.
Кредитные необеспеченные облигации на 460 млн гривен гарантируются Citigroup Inc.
Данные гарантии будут выданы в рамках глобальной программы реструктуризированных бумаг Citi на 10 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, министр финансов Александр Данилюк в конце июля сообщил, что осенью Украина рассматривает возможность выпуска еврооблигаций на сумму от 500 млн до 1,5 млрд долларов.
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