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Денежная масса в Украине в июле возросла на 1% - НБУ
19:43 09.08.2017 |
Денежная масса в Украине в июле 2017 года возросла на 1% - до 1 трлн 114,817 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена как увеличением объема наличных средств в обращении вне банков - на 1,3%, до 311,639 млрд грн, так и ростом остатков по депозитам - на 0,9%, до 802,786 млрд грн. В том числе депозитный портфель в иностранной валюте в июле вырос на 1,4% - до 353,004 млрд грн.
Нацбанк также отметил продолжающееся в июле постепенное удешевление гривневых кредитов для бизнеса: ставка снизилась на 0,8 процентных пункта (п.п.), а с начала года - на 3,8 п.п., до 13% годовых.
Параллельно снижалась доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса: ставка опустилась на 0,2 п.п., а с начала года - на 2,9 п.п., до 8%.
Процентные ставки по кредитам в нацвалюте для населения по итогам июля снизилась на 1,1 п.п., а с начала года - на 2,1 п.п., до 28,8% годовых.
Доходность гривневых депозитов для населения в июле снизилась на 0,1 п.п., а с начала года на 3,4 п.п. - до 12,2% годовых.
Кроме того, как сообщает НБУ, денежная база в июле сократилась на 0,6% - до 379,553 млрд грн. С начала года снижение составило 0,5%.
Чистые международные резервы в июле сократились на 5,8% - до $4,928 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования - на 1,4%, до 64,496 млрд грн.
С начала года чистые валютные резервы Украины возросли на 16,7%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 13,7%.
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