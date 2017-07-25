Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева от 6 июня, согласно которому Государственной исполнительной службе было разрешено провести списание 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате компании "Газпром" (Россия) от частного акционерного общества "Газтранзит" (Киев) в счет погашения наложенных Антимонопольным комитетом штрафа и пени в общем размере 172 млрд гривен.

Об этом говорится в постановлении суда от 17 июля, текстом которого располагают Українські Новини.

Исполнительная служба обратилась в Хозяйственный суд Киева с заявлением об обращении взыскания на 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от ЧАО "Газтранзит" в счет погашения наложенных АМКУ штрафа и пени в общем размере 172 млрд гривен.

При этом 31 мая Хозсуд Киева отклонил данное заявление, поскольку по состоянию на 31 мая перечень акционеров "Газтранзита", имеющих право на получение дивидендов за 2016 год, не был определен.

После этого Исполнительная служба повторно обратилась в Хозсуд Киева с указанным заявлением об обращении взыскания.

При этом суд первой инстанции установил, что 28 апреля собрание акционеров ЧАО "Газтранзит" приняло решение направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209,066 млн гривен на выплату дивидендов.

На одну акцию размер дивидендов составил 5 049 гривен.

Учитывая долю "Газпрома" (40,2174% акций в капитале ЧАО "Газтанзит"), он получит 84,081 млн гривен.

Из подлежащих уплате "Газпрому" 84,081 млн гривен дивидендов в соответствии с соглашением между Украиной и Россией "Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов" был вычтен налог на полученную нерезидентом из Украины прибыль (доход) по ставке 5% от суммы начисленных дивидендов, что составляет 4,204 млн гривен.

После удержания налога сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 79,877 млн гривен.

Перечень имеющих право на получение дивидендов лиц был сформирован 31 мая, что и дало основания Хозсуду Киева 6 июня удовлетворить заявление Исполнительной службы со второго раза.

Не согласившись с принятым решением, "Газпром" и "Газтранзит" обратились в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой об отмене решения Хозсуда Киева от 6 июня, обосновывая свои требования тем, что при вынесении решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального и процессуального права.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Киевского апелляционного хозсуда отметила, что по решению акционеров "Газтранзита", дивиденды за 2016 год должны быть выплачены акционерам не позднее 27 октября 2017 года, на основании перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного по состоянию на 31 мая 2017.

Таким образом, как отмечается в материалах дела, акционеры "Газтранзита" получат право на дивиденды с 27 октября.

При этом коллегия судей суда апелляционной инстанции пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли "Газтранзита" нарушает права акционеров "Газтранзита", поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали "Газтранзиту", а не "Газпрому".

Учитывая вышеизложенное, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционные жалобы компаний "Газпром" и "Газтранзит" подлежат удовлетворению, а решение Хозяйственного суда Киева - отмене.

Как сообщали Українські Новини, 29 июня сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр заявил, что Государственная исполнительная служба взыскала 79,8 млн гривен с компании "Газпром" в государственный бюджет.

В начале июня Хозяйственный суд Киева со второй попытки разрешил Исполнительной службе списание 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате компании "Газпром" от "Газтранзита" в счет погашения наложенных АМКУ штрафа и пени в общем размере 172 млрд гривен.

16 мая Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ 172 млрд гривен.

Государственная исполнительная служба открыла производство по принудительному взысканию с компании "Газпром" штрафа и пени 172 млрд гривен, а также по аресту его имущества на территории Украины.

По 40,2174% акций (по 16 650 акций) украинского ЧАО "Газтранзит" принадлежит принадлежат Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и "Газпрому" и 19,5652% акций (8 100 акций) - компании Turusgas (Турция).