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Cистема блокирования налоговых накладных с признаками фиктивности заработает с 1 июля
16:39 31.05.2017 |
Государственная фискальная служба проверяет налоговые накладные на предмет фиктивного НДС. За месяц сумму возможного фиктивного НДС удалось сократить на 700 млн грн. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом на заседании правительства сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.
Продан напомнил, что с 1 апреля в тестовом режиме действует механизм автоматического возмещения НДС, который позволяет анализировать налоговые накладные риски.
"Полноценно система блокирования налоговых накладных с признаками фиктивности заработает с 1 июля. Сейчас тестовый режим не останавливает регистрацию налоговых накладных, но уже есть динамика сокращения возможного фиктивного НДС. Если в марте объем возможного фиктивного НДС составил почти 980 млн грн, то в апреле, после введения новой системы, уже 291 млн грн", - сказал он.
Продан также подчеркнул, что новые условия регистрации накладных исключают возможность вмешательства в ручном режиме.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил Продану передавать информацию по фиктивному НДС в МВД.
"Поехали прямо отсюда ко мне, я возьму от вас заявление и наконец начнем этих людей арестовывать. У нас вертолетов хватит. Это не шутка. Если у нас есть такая аналитика - это нужно делать", - сказал он.
Премьер Владимир Гройсман заявил, что он настаивает на том, чтобы информация по таким субъектам предпринимательства была передана в МВД.
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