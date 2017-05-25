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Строительство бетонных дорог в Украине начнется с южных областей
12:42 25.05.2017 |
Мининфраструктуры Украины планирует строить бетонные дороги в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Об этом заявил профильный министр Владимир Омелян.
«Мы понимаем, что альтернативы бетонным дорогам нет. Моя мечта, как министра, чтобы, по крайней мере, восток и юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Из таких дорог, которые мы уже планируем по строительству в бетоне - это будут дороги Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей. Это будет, по крайней мере, южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу», - отметил глава Мининфраструктуры.
В первую очередь, в правительстве рассматривают возможность строительства бетонных дорог в направлениях украинских портов, где дорожное полотно подвергается ускоренному износу из-за проезда большегрузного транспорта.
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