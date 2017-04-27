Финансовые новости
- |
- 27.04.17
- |
- 05:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Загрузка киевских отелей в первом квартале выросла на 40 процентов
Показатели качественного гостиничного рынка столицы Украины в первые три месяца этого года свидетельствуют о его постепенном восстановлении.
Об этом сообщили аналитики компании JLL.
«Загрузка в 1-м квартале значительно увеличилась, превысив 40%, против 34% годом ранее и 31% в 2015 году. Текущий показатель даже превосходит результат последнего стабильного на украинском столичном рынке периода - 2013 года: тогда было занято 39% качественных номеров», - говорят аналитики.
Средний тариф продолжает демонстрировать различную динамику в гривнах и валюте: если в первом случае он растет, то во втором снижается.
«Так, показатель в долларовом выражении сократился с 151 долл. в 1-м квартале 2015 года до 148 долл. в 2016-м и 141 долл. в текущем периоде. В местной валюте в период с января по март этого года он увеличился на 8 грн. в сравнении с предыдущим годом и более чем на 600 грн. с 2015 года - до 3 тыс. 800 грн. При этом рост в гривнах, вероятно, обусловлен продолжающейся слабостью национальной валюты, а не реальным изменением конъюнктуры рынка», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.
Тем не менее, доходность на номер, даже выраженная в долларах, заметно восстанавливается. На фоне увеличения загрузки среднее значение данного показателя в 1-м квартале 2017 года достигло максимального уровня за последние четыре года - 57 долл. (рост на 12,5% год к году).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени - компания
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ
|Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу
|Послы Евросоюза подтвердили решение по безвизовому режиму для Украины, следующий шаг - утверждение в Совете ЕС - Порошенко
|Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть торгуется разнонаправленно 26 апреля на данных по запасам и добыче в США
|Загрузка киевских отелей в первом квартале выросла на 40 процентов
|Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени - компания
|На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ- Сайдик
|Автогаз может подешеветь на праздники после аукциона УГД
|Dragon Capital возобновила работу после изъятия техники
Это интересно
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором