Загрузка киевских отелей в первом квартале выросла на 40 процентов

Показатели качественного гостиничного рынка столицы Украины в первые три месяца этого года свидетельствуют о его постепенном восстановлении.

Об этом сообщили аналитики компании JLL.

«Загрузка в 1-м квартале значительно увеличилась, превысив 40%, против 34% годом ранее и 31% в 2015 году. Текущий показатель даже превосходит результат последнего стабильного на украинском столичном рынке периода - 2013 года: тогда было занято 39% качественных номеров», - говорят аналитики.

Средний тариф продолжает демонстрировать различную динамику в гривнах и валюте: если в первом случае он растет, то во втором снижается.

«Так, показатель в долларовом выражении сократился с 151 долл. в 1-м квартале 2015 года до 148 долл. в 2016-м и 141 долл. в текущем периоде. В местной валюте в период с января по март этого года он увеличился на 8 грн. в сравнении с предыдущим годом и более чем на 600 грн. с 2015 года - до 3 тыс. 800 грн. При этом рост в гривнах, вероятно, обусловлен продолжающейся слабостью национальной валюты, а не реальным изменением конъюнктуры рынка», - говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

Тем не менее, доходность на номер, даже выраженная в долларах, заметно восстанавливается. На фоне увеличения загрузки среднее значение данного показателя в 1-м квартале 2017 года достигло максимального уровня за последние четыре года - 57 долл. (рост на 12,5% год к году).