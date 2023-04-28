Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія і п’ять країн ЄС домовилися про заборону імпорту п'яти видів агропродукції з України
18:45 28.04.2023 |
Єврокомісія і Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія досягнули згоди щодо заборони на ввезення на ринки цих країн ЄС збіжжя, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії з України.
Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр РП Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми щойно домовилися з Європейським Союзом щодо заборони імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які, перш за все, призвели до дестабілізації на польському ринку, в основному зернових та кукурудзи",- заявив Моравецький.
Він додав, що нещодавно говорив з цього приводу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.
За його словами, «найближчими днями» буде підписано угоду між Єврокомісією і п'ятьма країнами ЄС у справі імпорту сільськогосподарської продукції з України.
За інформацією RMF24, угода між Єврокомісією і п'ятьма країнами ЄС передбачатиме, що ці країни відмовляться від блокування на національному рівні ввезення усієї сільськогосподарської продукції з України. Натомість буде запроваджено європейську заборону на ввезення з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії. Видання зазначає, що заборона стосуватиметься 90% від усього українського імпорту.
Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України. Польща також призупинила транзит продукції українського АПК через свою територію, однак поновила його з 21 квітня.
Єврокомісія запропонувала пакет допомоги для фермерів з країн, що межують з Україною, який включає фінансову допомогу та інші заходи.
Моравецький також заявляв, що Польща звернеться до Єврокомісії з проханням перевірити порушення на ринку у зв'язку із ввезенням і інших видів української сільськогосподарської продукції, зокрема м'яса птиці, молока та яєць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Населення України на кінець 2022 року становило близько 31,4 млн осіб, 1,15 млн живуть на окупованій території - УЦОЗ
|Єврокомісія і п’ять країн ЄС домовилися про заборону імпорту п'яти видів агропродукції з України
|Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд - Мінфін
|Аукціон з розподілу нової газової потужності у точці з'єднання між ГТС Польщі та України відбудеться 3 липня
|Кабмін затвердив створення реєстру критичної інфраструктури
|Кабмін продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення та виробників електроенергії
Бізнес
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США