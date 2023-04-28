Єврокомісія і п’ять країн ЄС домовилися про заборону імпорту п'яти видів агропродукції з України

Єврокомісія і Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія досягнули згоди щодо заборони на ввезення на ринки цих країн ЄС збіжжя, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії з України.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр РП Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми щойно домовилися з Європейським Союзом щодо заборони імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які, перш за все, призвели до дестабілізації на польському ринку, в основному зернових та кукурудзи",- заявив Моравецький.

Він додав, що нещодавно говорив з цього приводу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

За його словами, «найближчими днями» буде підписано угоду між Єврокомісією і п'ятьма країнами ЄС у справі імпорту сільськогосподарської продукції з України.

За інформацією RMF24, угода між Єврокомісією і п'ятьма країнами ЄС передбачатиме, що ці країни відмовляться від блокування на національному рівні ввезення усієї сільськогосподарської продукції з України. Натомість буде запроваджено європейську заборону на ввезення з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії. Видання зазначає, що заборона стосуватиметься 90% від усього українського імпорту.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України. Польща також призупинила транзит продукції українського АПК через свою територію, однак поновила його з 21 квітня.

Єврокомісія запропонувала пакет допомоги для фермерів з країн, що межують з Україною, який включає фінансову допомогу та інші заходи.

Моравецький також заявляв, що Польща звернеться до Єврокомісії з проханням перевірити порушення на ринку у зв'язку із ввезенням і інших видів української сільськогосподарської продукції, зокрема м'яса птиці, молока та яєць.