Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія і п’ять країн ЄС домовилися про заборону імпорту п'яти видів агропродукції з України

 

Єврокомісія і Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія досягнули згоди щодо заборони на ввезення на ринки цих країн ЄС збіжжя, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії з України.

Про це на пресконференції заявив прем'єр-міністр РП Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми щойно домовилися з Європейським Союзом щодо заборони імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які, перш за все, призвели до дестабілізації на польському ринку, в основному зернових та кукурудзи",- заявив Моравецький.

Він додав, що нещодавно говорив з цього приводу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

За його словами, «найближчими днями» буде підписано угоду між Єврокомісією і п'ятьма країнами ЄС у справі імпорту сільськогосподарської продукції з України.

За інформацією RMF24, угода між Єврокомісією і п'ятьма країнами ЄС передбачатиме, що ці країни відмовляться від блокування на національному рівні ввезення усієї сільськогосподарської продукції з України. Натомість буде запроваджено європейську заборону на ввезення з України пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику й олії. Видання зазначає, що заборона стосуватиметься 90% від усього українського імпорту.

Як повідомлялося, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили тимчасову заборону на імпорт зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з України. Польща також призупинила транзит продукції українського АПК через свою територію, однак поновила його з 21 квітня.

Єврокомісія запропонувала пакет допомоги для фермерів з країн, що межують з Україною, який включає фінансову допомогу та інші заходи.

Моравецький також заявляв, що Польща звернеться до Єврокомісії з проханням перевірити порушення на ринку у зв'язку із ввезенням і інших видів української сільськогосподарської продукції, зокрема м'яса птиці, молока та яєць.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1322
  0,2139
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес