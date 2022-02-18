Продовольственная инфляция в Европе: почему самый большой скачок цен еще впереди

"Удорожание продуктов питания в супермаркетах сейчас только начинается", - предупреждает аграрный эксперт международной консалтинговой компании EY Кристиан Янце (Christian Janze) и предсказывает "ценовой шок".

"Более двух третей производителей продуктов питания планируют, согласно нашим опросам, в ближайшие месяцы дальнейшие повышения цен", - констатирует глава отдела макроэкономики немецкого института ifo профессор Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

"Худшее еще впереди", - заявляет глава британской сети супермаркетов Tesco Джон Аллан.

Рост цен на продукты питания стал уже в 2021 году одной из главных причин глобального всплеска инфляции, в том числе в Европе, будь то страны ЕС, Великобритания или Россия. Эксперты, как видим, уверены, что в 2022 году продовольственная инфляция не просто продолжится, а даже ускорится.

В Германии вслед за оптовыми ценами вырастут и розничные

Среди ее ключевых причин чаще всего называют всемирную дороговизну топлива и удорожание или даже дефицит удобрений, что опять-таки отчасти связано с высокими ценами на углеводороды и другое сырье, отчасти - с протекционистскими мерами ряда крупных стран-экспортеров. А ведь еще могут сказаться такие трудно прогнозируемые, но чрезвычайно важные для мирового рынка сельскохозяйственной продукции факторы, как неурожаи или уничтожение посевов в ходе природных катаклизмов, которые заметно участились из-за изменения глобального климата. Так, в Бразилии плантации кофе сильно пострадали в прошлом году сначала из-за сильной засухи, а затем по ним ударили заморозки (!).

О надвигающейся на Германию волне повышения розничных цен красноречиво говорят опубликованные 14 февраля данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) о динамике оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию. В конце прошлого года немецкие животноводы требовали за свою продукцию в среднем на 17,4% больше, чем в декабре 2020 года, а у растениеводов цены выросли на 28,8%.

Особенно бросается в глаза, что рапс подорожал на 68,2%, картофель на 60,2%, крупный рогатый скот на 27,7%, молоко на 22%. При этом продаваемые на убой свиньи выросли в цене на 4,5%, хотя в целом по итогам года она снизилась на 14,2%.

Германия - крупнейший потребитель продовольствия в Евросоюзе и один из крупнейших в ЕС аграрных производителей, а потому она играет на мировом рынке сельскохозяйственной продукции немаловажную роль одновременно и покупателя, и продавца. Если в ФРГ растут оптовые и розничные цены на продукты питания, это прямо или косвенно сказывается на других странах Европы, включая Россию.

Немецкие фермеры страдают из-за сделки ОПЕК+

В этом году цена литра дизельного топлива впервые в истории Германии превысила 1,60 евро. Так что необходимое для весенних посевных работ горючее на сей раз обойдется фермерам в ФРГ, как и во многих других странах, существенно дороже, чем в последние несколько лет.

Дороговизна дизеля объясняется главным образом значительным ростом цен на нефть, которые в феврале приблизились к 100 долларам за баррель - самому высокому уровню с осени 2014 года. А основная причина удорожания нефти состоит в том, что глобальный спрос на нее по мере снятия пандемийных ограничений растет, а картель ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии и России (и с участием Казахстана и Азербайджана) продолжает искусственно ограничивать добычу, причем в последние месяцы он не поставляет на мировой рынок даже те объемы, которые сам же запланировал.

По подсчетам Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband, DBV), одно только удорожание горючего и удобрений приведет в этом году к росту себестоимости продукции земледелия в ФРГ на 20-30 процентов. Ведь удобрения к началу 2022 года тоже резко подорожали. Так что фермерам неминуемо придется поднимать отпускные цены, но их повышение в такой же пропорции рынок может не принять. Значит, придется экономить на топливе и сокращать использование удобрений.

Сельскохозяйственная палата федеральной земли Рейнланд-Пфальц уже предупредила: "Следует настроиться на соответствующие последствия для урожайности и качества". Если в результате Германия с ее платежеспособным спросом и 83 миллионами жителей осенью будет вынуждена докупать недостающие объемы определенных отечественных культур за рубежом, это неизбежно повлечет за собой рост цен на мировом аграрном рынке.

Рекордные цены на газ в Европе ударили по производителям удобрений

Особенно остро ощущается сейчас дороговизна и даже физическая нехватка азотных удобрений. Так, в середине февраля аммиачная селитра (нитрат аммония) стоила в немецких импортных портах 606 евро за тонну - почти на 380 евро больше, чем год назад, сообщает немецкий портал сельскохозяйственной информации agrarheute. Рост более чем в два с половиной раза!

Такой скачок - прямое следствие взрывного роста глобальных цен на природный газ, который является основным сырьем для производства аммиачной селитры и ряда других удобрений. В Европе многие заводы обычно закупали газ на спотовом рынке, но там котировки прошлой осенью выросли в разы, в какой-то момент даже в десять раз, поскольку Россия в лице "Газпрома", крупнейшего поставщика газа в ЕС, ограничилась обслуживанием клиентов по долгосрочным контрактам и не захотела поставлять дополнительные объемы на биржевые торги, несмотря на высокий спрос и чрезвычайно привлекательные для продавцов цены.

В сентябре прошлого года американский производитель удобрений CF Industries наделал много шума своим заявлением о том, что из-за дороговизны газа вынужден временно закрыть два своих завода в Великобритании. После переговоров с британским правительством о финансовой помощи они возобновили работу. Затем о вынужденном сокращении производства аммиака объявил немецкий концерн BASF, давний партнер "Газпрома". Весьма вероятно, что целому ряду других менее крупных компаний в Европе тоже пришлось снижать или даже останавливать производство удобрений, просто информация об этом не попала в СМИ.

Россия ввела запрет на вывоз азотных удобрений

Правда, в феврале котировки на европейском рынке газа по сравнению с прошлыми месяцами снизились благодаря мощному притоку СПГ. Немного подешевела и аммиачная селитра, но это, возможно, ненадолго, предупреждает agrarheute и указывает на введенный Россией со 2 февраля двухмесячный запрет на ее экспорт. Эта мера, поясняет портал, "направлена на то, чтобы оставить в стране больше удобрений и контролировать цены на них. Она следует за введенным Китаем запретом на вывоз фосфатных удобрений, который будет действовать до июня 2022 года".

Уточним: экспорт азотных удобрений из РФ полностью прекращен до начала апреля. Однако до конца мая будут действовать введенные еще 1 декабря 2021 года квоты, ограничивающие их вывоз за рубеж.

Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире производителей азотных удобрений, agrarheute делает вывод: "Объявленная русскими приостановка экспорта приведет, по-видимому, к ощутимому сокращению глобального предложения удобрений. Пострадают, прежде всего, Бразилия и Европа. Южноамериканская страна является с большим отрывом крупнейшим импортером нитрата аммония из России. В Бразилии второй урожай кукурузы (Safrinha) высаживают после идущего сейчас сбора урожая сои, и там нуждаются в большом количестве азотных удобрений".

Поскольку в мировой экономике все взаимосвязано, нетрудно выстроить следующую цепь причинно-следственных связей: если нехватка удобрений приведет к плохому урожаю кукурузы, то в Бразилии подорожают корма для скота, а это страна является, наряду с соседними Парагваем и Аргентиной, крупнейшим в дальнем зарубежье поставщиком в Россию говядины, которая тогда тоже вырастет в цене.

Что будет с ценами на зерно в случае войны России против Украины?

Что же касается калийных удобрений, то они, по данным agrarheute, подорожали за год почти в два раза. Эксперты портала указывают в этой связи на санкции, введенные США и ЕС против режима Лукашенко и распространившиеся на "Беларуськалий". Так, к 1 апреля закупать продукцию этого крупного экспортера полностью прекратит один из его важнейших клиентов -норвежская компания Yara. А это один из мировых лидеров на рынке удобрений, активно работающий, в частности, в Германии, так что разрыв отношений с поставщиком из Беларуси уже весной может сказаться на снабжении немецкого рынка.

Отдельной темой является влияние на мировой аграрный рынок геополитического конфликта между Россией и Украиной. Эти две страны входят в тройку важнейших экспортеров пшеницы, напоминает аналитик сырьевого рынка немецкого банка Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), "вместе они обеспечивают более четверти всемирных экспортных поставок".

Никто не знает, начнет ли РФ войну против соседней страны и как крупномасштабные военные действия отразятся на весенней посевной кампании и на урожае во всем этом хлеборобном регионе на востоке Европы. Во всяком случае, котировки пшеницы на мировом рынке c конца прошлого года уже находятся вблизи максимумов за последние десять лет.

Так что если к очень высоким ценам на нефть, газ и удобрения прибавится еще и дальнейшее удорожание зерна, то рост индекса продовольственных цен ФАО в 2022 году, скорее всего, превысит 28 процентов. Именно на столько продукты питания подорожали в прошлом году на нашей планете, подсчитала эта продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.