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В Украине 6 миллионов гектар земли под зерновые не отражены в официальной статистике, – анализ
13:24 24.12.2020 |
Почти 6 млн. гектаров угодий пшеницы и ячменя не отражено в официальной статистике, согласно спутниковому анализу посевных площадей компании EOS Data Analytics.
Об этом сообщает пресс-служба EOS Data Analytics.
Наибольшее количество неучтенных площадей наблюдается на территориях отведенных для выращивания зерновых в Донецкой (732,1 тыс. га) и Одесской (1047,6 тыс. га) областях. Общая разница посевных площадей зерновых по всей Украине составляет примерно 5975,9 тыс. га.
Ниже приведены данные относительно посевных площадей пшеницы и ячменя в соответствии с показателями "Укрстата" и спутниковых данных EOS Data Analytics.
|
Области
|
Укрстат, зерновые 2020, тыс.га
|
EOSDA, зерновые 2020,
тыс.га
|
Разница, тыс.га
|
Донецкая
|
820,2
|
1552,3
|
732,1
|
Николаевская
|
1162,6
|
1758,2
|
595,6
|
Одесская
|
1383,4
|
2430,9
|
1047,6
|
Херсонская
|
1187,3
|
1802,7
|
615,4
|
Украина, общая
|
15355,0
|
21330,9
|
5975,9
"Причиной расхождения статистических и спутниковых данных можно считать теневой рынок земли, данные о котором нигде не фиксируют, однако его территорию отслеживают спутниковые технологии", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что частично к нему относятся и площади личных сельских хозяйств. Также нужно принимать во внимание разницу учета сельскохозяйственных угодий на временно оккупированных территориях.
EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Ventures. Компания специализируется на разработках спутникового мониторинга и анализа данных с орбиты.
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