В Украине 6 миллионов гектар земли под зерновые не отражены в официальной статистике, – анализ

Почти 6 млн. гектаров угодий пшеницы и ячменя не отражено в официальной статистике, согласно спутниковому анализу посевных площадей компании EOS Data Analytics.

Об этом сообщает пресс-служба EOS Data Analytics.

Наибольшее количество неучтенных площадей наблюдается на территориях отведенных для выращивания зерновых в Донецкой (732,1 тыс. га) и Одесской (1047,6 тыс. га) областях. Общая разница посевных площадей зерновых по всей Украине составляет примерно 5975,9 тыс. га.

Ниже приведены данные относительно посевных площадей пшеницы и ячменя в соответствии с показателями "Укрстата" и спутниковых данных EOS Data Analytics.

Области Укрстат, зерновые 2020, тыс.га EOSDA, зерновые 2020, тыс.га Разница, тыс.га Донецкая 820,2 1552,3 732,1 Николаевская 1162,6 1758,2 595,6 Одесская 1383,4 2430,9 1047,6 Херсонская 1187,3 1802,7 615,4 Украина, общая 15355,0 21330,9 5975,9

"Причиной расхождения статистических и спутниковых данных можно считать теневой рынок земли, данные о котором нигде не фиксируют, однако его территорию отслеживают спутниковые технологии", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что частично к нему относятся и площади личных сельских хозяйств. Также нужно принимать во внимание разницу учета сельскохозяйственных угодий на временно оккупированных территориях.

EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестиционного портфеля Noosphere Ventures. Компания специализируется на разработках спутникового мониторинга и анализа данных с орбиты.