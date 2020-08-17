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Установлен новый мировой рекорд скорости передвижения на земле
09:44 17.08.2020 |
В США на соляном озере Бонневиль установили новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей, оснащенных традиционным поршневым двигателем внутреннего сгорания. Максимальная скорость, которую показал стримлайнер Speed Demon, составила почти 775 километров в час. Однако в качестве рекорда записан средний показатель из двух заездов - 757 километров в час.
Стримлайнер Speed Demon оборудован шестилитровым Chevrolet V8 с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает 2500 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.
В отличие от большинства стримлайнеров, в которых пилот чаще всего располагается в тесном кокпите, внутренняя конструкция Speed Demon представляет собой полноценную самолетную кабину типа «фонарь». Кроме того, автомобиль оборудован четырьмя колесами, которые размещены на трех осях. Передние два колеса расположены друг за другом.
В очередном заезде на соляном озере «Скоростному Демону» удалось преодолеть скорость в 757 километров в час, тем самым установив новый мировой рекорд передвижения по земле. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, также принадлежал Speed Demon. Тогда стримланер смогли разогнать до 722 километров в час.
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