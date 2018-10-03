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Алекперов: Россия достигла предельного уровня добычи нефти
14:57 03.10.2018 |
Российские нефтекомпании вышли на максимум добычи, сообщил в интервью газете "Ведомости" президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Насколько я знаю, российские компании уже вышли на максимум добычи, и мы тоже", - заявил Алекперов.
"Ограничения (ОПЕК - ред.) были сняты 23 сентября. Сегодня наши коллеги тоже работают на максимуме. Рассматриваются проекты, которые позволяют увеличить производство. В том числе проекты, которые были остановлены, например серая зона между Кувейтом и Саудовской Аравией с потенциалом от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей в сутки. Мы смотрим новые проекты по вводу дополнительных мощностей на Каспии и в Республике Коми. Всё на максимуме!", - отметил он.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - примерно на 200 тысяч.
В Алжире 23 сентября прошло десятое юбилейное заседание министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. Участники комитета договорились продолжить стремиться к 100%-ому уровню выполнения венского соглашения в ближайшие месяцы.
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