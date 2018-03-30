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Биржи АТР растут 30 марта после ряда внутренних статданных
07:52 30.03.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в пятницу находятся в "зеленой" зоне на фоне макроэкономической статистики из Японии и Южной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12%, до 3164,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1846,76 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,69%, до 2454,04 пункта. Nikkei 225 прибавлял 1,07%, достигая отметки в 21385,92 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.
Поддержку настроениям инвесторов в пятницу оказывает новая порция макроэкономической статистики, которая превзошла прогнозы аналитиков. В частности, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в феврале увеличилась до 2,5% с минимального значения с апреля 1993 года в 2,4%, которое было зафиксировано месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя до 2,6%. В то же время объем промышленного производства в стране в феврале вырос в месячном выражении на 4,1% после снижения на 6,8% в январе.
Также с оптимизмом восприняли участники торгов данные о том, что объем промышленного производства в Южной Корее в феврале в месячном исчислении увеличился на 1,1%, хотя аналитики ждали сокращения показателя на 0,5% после его роста на 0,9% месяцем ранее.
Кроме того, на рынки благоприятно влияет ослабление геополитических опасений после того, как КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля, а официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США планируют поговорить с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова и надеются на серьезный настрой Пхеньяна по этому вопросу. "Ослабление опасений, связанных с Северной Кореей, способствовало улучшению настроений инвесторов", - прокомментировал агентству Франс Пресс главный стратег SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно (Toshihiko Matsuno).
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