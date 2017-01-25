Практически весь период существования оба ПАО сопровождали скандалы разного уровня громкости. Во времена президентства Виктора Януковича речь шла о несправедливом распределении зерновых экспортных квот, о непрозрачных схемах закупок сахара и китайской гречки, о поставках в Украину некачественного мяса и т. п.

В итоге, по информации нынешнего директора департамента экономической безопасности и финансовых рисков ГПЗКУ Александра Ярмишко, в данный момент ведутся досудебные расследования полторы сотни уголовных производств по фактам нанесения ущерба ПАО в 2013-2014 гг. на общую сумму около 690 млн грн.

Отличилось и непосредственно руководство «Аграрного фонда» во главе с Александром Кирюком (2013-2015 гг.), оставившее на счетах «Брокбизнесбанка» более 2 млрд грн, а «Радикал банка» - 300 млн грн. Как известно, из-за банкротства данных финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены. И в этом случае неважно, разместили они эти средства, либо незатейливо вывели - это дело Генеральной прокуратуры.

Игра на рынке

Напомним, ГПЗКУ была организована в августе 2010 года на базе активов ГАК «Хлеб Украины» в соответствии с постановлением Кабмина. А уже в следующем году компанию приказом Минагропрода преобразовали в публичное акционерное общество.

«Мы предложим эту компанию инвесторам», - обрисовал будущее ПАО тогдашний министр агрополитики Николай Присяжнюк.

«Сегодня ГПЗКУ является крупнейшим украинским экспортером зерна (около 10% от общего объема), - поясняет аналитик Concorde Capital Игорь Жолонковский. - Кроме того, по результатам 2015/16 МГ доля ПАО в производстве муки в Украине составила 13%».

В структуре ГПЗКУ - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно более полусотни подразделений-филиалов ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых. В их числе - экспортные мощности Одесского и Николаевского портов (около 2,5 млн т зерновых в год).

ПАО «Аграрный фонд» создано постановлением правительства весной 2013 г. Инициатором преобразования «Аграрного фонда» в ПАО также выступил Минагропрод, объясняя такое решение появившимися возможностями фонда привлекать небюджетные средства, а также инвестировать в сельхозпроекты.

«Основное направление деятельности «Аграрного фонда» - производство муки, - комментирует Жолонковский. - Предприятие, которое со дня своего создания демонстрировало отрицательный результат работы, в 2015 году впервые получило 154,6 млн грн чистой прибыли и выплатило государству 116 млн грн дивидендов. Это стало возможным из-за оптимизации бизнес-процессов, в частности, благодаря значительному снижению доли производства муки для социальных сортов хлеба».

При этом «Аграрный фонд» как госкомпания распоряжается значительными оборотными средствами, что позволяет формировать большие запасы зерна в период снижения цен на сырье, а затем выходить на розничный рынок с предложением более дешевой продукции, нежели мелкие участники рынка.

Отдать и забыть

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, желание правительства провести масштабную приватизацию госсектора вполне понятна - это едва ли не единственная возможность избежать в будущем коррупционных скандалов, связанных с государственными предприятиями.

«Другой вопрос, кто вообще может проявить интерес к подобным структурам? - продолжает Устенко. - Я подсчитал, что в этом году Украина может привлечь не более $2-3 млрд всех инвестиций. Потому что наша страна находится на дне рейтингов агентств Fitch и Standard & Poor's. А когда государство не имеет инвестиционного уровня к нему приходят либо совершенно бесстрашные бизнесмены, либо абсолютные спекулянты. Поэтому я сомневаюсь, что на украинские активы возникнет какой-то серьезный спрос».

Аналитик Concorde Capital полагает, что «Аграрный фонд» не вызовет большого ажиотажа среди инвесторов. «Компания даже не имеет собственных мощностей для переработки зерна, и ее основное конкурентное преимущество - значительный, как для структуры такого размера, государственный финансовый ресурс», - обосновывает свой скепсис Жолонковский.

Основная же проблема ГПЗКУ в том, что еще с 2012 года на госкорпорации висит кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере $1,5 млрд, средства которого планировалось использовать на закупки зерна для экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному до 2027 года, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

«К тому же основные мощности корпорации - элеваторы, мельницы, заводы - не отвечают современным отраслевым стандартам, нуждаются в модернизации и дополнительных вложениях. В такой ситуации инвестор не придет, - анализирует Жолонковский. - Например, известная американская агропромышленная компания Bunge уже заявила о своем нежелании участвовать в приватизации ГПЗКУ именно по этим причинам».

Действительно, по информации официального издания Фонда госимущества «Ведомости приватизации», первичная стоимость основных средств ГПЗКУ составляла 981,9 млн грн, остаточная - уменьшилась более чем на треть - до 654,7 млн грн. Кстати, ситуация у «Аграрного фонда» не лучше. На 30 сентября 2016 года первичная стоимость основных средств ПАО равнялась 7,4 млн грн, остаточная - 4,3 млн грн.

«В госбюджете заложено, что государство должно получить суммарно от приватизации в этом году 17 млрд грн. А судя по тому, что в 2016 году правительство не выполнило программу приватизации и на 1%, то в справедливости утверждений о потенциальных многомиллиардных вливаниях возникают большие сомнения», - заключает исполнительный директор Фонда Блейзера.

Бомба юридического действия

Так кому из потенциальных инвесторов все-таки может понадобиться хотя бы одна из этих госкомпаний? Учитывая, что Китай смотрит на политико-экономические процессы с точки зрения тысячелетних империй, именно КНР может стать тем самым бесстрашным инвестором украинской экономики.

«Китайцы, в отличии от бизнесменов большинства других стран, не думают в пределах обычного инвестиционного цикла - 5-10 лет. Для них и 30 лет - это вполне нормальный период, даже в рамках инвестиционного проекта», - говорит Устенко.

«Вполне реалистичный вариант, что китайцы (ССЕС) купят ГПЗКУ, - поддерживает тренд Жолонковский. - Вернее, заберут за бесценок, так как по некоторым оценкам, их могут заинтересовать разве что несколько лучших линейных элеваторов корпорации, плюс портовая инфраструктура».

«ГПЗКУ имеет значительную кредиторскую задолженность, - добавляет старший партнер АО ЮФ Ario, член правления Ассоциации юристов Украины Юлиан Хорунжий. - В первую очередь, перед ССЕС. Об этом уже заявляли украинские должностные лица. Как и о том, что они будут предлагать китайской стороне часть корпоративных прав в обмен на погашение долга».

Эксперты отмечают, что размеры корпорации и потребность рассчитаться с кредиторами предполагает наличие у потенциального покупателя всего пакета акций ГПЗКУ достаточного финансового ресурса. Понятно, что в такой ситуации китайцы имеют неоспоримое преимущество даже перед крупнейшими отечественными агрохолдингами.

«Вот если бы приватизации подлежало не ГПЗКУ, а ее дочерние предприятия по отдельности, - размышляет Хорунжий, - то 99% этих активов было бы куплено украинскими компаниями, которые уже длительное время проявляют реальный интерес к большинству из элеваторов корпорации. Но эти элеваторы запрещено приватизировать отдельно».

Поэтому, если будет продаваться весь пакет акций ГПЗКУ, то количество покупателей будет ограниченным, и, вероятно, цена на актив сформируется задолго до торгов - еще во время предварительных переговоров с потенциальным инвестором.

«На формирование стоимости для реального коммерческого инвестора повлияет сразу несколько факторов, - перечисляет Хорунжий. - Во-первых, будущее владельцы ГПЗКУ будут ограничены в распоряжении собственными активами, поскольку практически все предприятия, входящие в состав корпорации, не подлежат приватизации. Такие объекты не могут быть отчуждены любым способом даже после продажи акций ГПЗКУ без изменений в законодательстве. По сути, закладывается конфликт: новый владелец не сможет избавиться от неликвидного актива, даже если на него найдется покупатель».

Но и это еще не все. Если отдельные предприятия ГПЗКУ будут исключены из перечня объектов, запрещенных к приватизации, то новому владельцу придется решать другую проблему. Ведь часть активов в данный момент проходит процедуру банкротства. «Как только банкротов разрешат продавать, их имущество уйдет с молотка в качестве погашения требований кредиторов», - подчеркнул юрист.

Эксперты отмечают, что проблемы у потенциального покупателя могут возникнуть еще по одной причине. Как известно, в процессе создания продовольственно-зерновой корпорации из состава ГАК «Хлеб Украины» в ГПЗКУ передали целостно-имущественные комплексы (прежде всего - элеваторы).

Во-первых, это не в полной мере соответствует закону о перечне объектов, не подлежащих приватизации. Ибо имущество было отчуждено, хоть и бесплатно. Во-вторых, «Хлеб Украины» - банкрот и имеет миллиардную кредиторскую задолженность.

«По сути, решение о передаче всех ликвидных активов ГАК в состав ГПЗКУ лишило кредиторов «Хлеба Украины» возможности удовлетворить свои денежные требования. Таким образом, само решение о создании госкорпорации может быть расценено как доведение до банкротства ГАК «Хлеб Украины». А это - уже уголовно наказуемое преступление», - заключает Хорунжий.

Константин Рыбалка