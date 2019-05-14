Цены производителей в Украине в апреле снизились на 1,5% – Госстат

Цены в промышленности Украины в апреле 2019 года снизились на 1,5%, после снижения на 1% в марте, роста в феврале и январе на 1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля рост цен в промышленности замедлился до 7,3%, после 8,9% в марте, 10,2% в феврале, 10,4% в январе и 14,2% по итогам декабря прошлого года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в апреле 2019 года по отношению к марту 2019 года - снизились на 1,7%, при поставках за пределы страны - на 0,5%.

Основной причиной снижения в апреле (по отношению к предыдущему месяцу) стало снижение цен в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,7%, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров - на1,4%, отмечает ведомство.

В перерабатывающей промышленности цены увеличились на 0,5%. Рост цен произошел в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 1,5%), кокса и нефтепереработке (на 1,4%), пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 0,6%).

Подешевели деревообрабатывающее (на 0,6%) и химическое (на 0,5%) производства.



Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2019 года¹, %:

апрель 2019 к марту 2019 апрель 2019 к декабрю 2018 апрель 2019 к апрелю 2018 январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018 Промышленность всего 98.5 99.5 107.3 109.2 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98.6 99.0 114.9 111.0 Добыча каменного угля 99.9 105.4 112.3 111.5 Добыча сырой нефти и природного газа 98.4 94.7 118.7 119.1 Добыча металлических руд 97.7 98.4 111.6 102.3 Перерабатывающая промышленность 100.5 99.9 102.6 103.1 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.6 100.4 104.7 105.1 производство мяса и мясных продуктов 104.0 102.2 103.2 101.7 производство молочных продуктов 99.5 102.9 110.5 110.8 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.5 103.7 114.1 114.7 производство сахара 100.7 98.8 95.8 92.3 производство напитков 101.8 104.8 114.5 114.6 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 100.4 102.5 108.3 107.9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 99.4 99.2 103.4 104.8 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 101.4 104.9 107.4 102.8 Производство химических веществ и химической продукции 99.5 98.9 103.2 103.9 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.6 103.9 115.1 115.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101.5 103.8 109.9 110.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 100.2 96.2 94.2 95.8 Машиностроение 100.2 100.0 104.9 106.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.1 102.2 106.2 106.1 Производство электрооборудования 100.2 97.0 99.9 102.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.3 100.4 104.7 105.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.1 100.9 108.5 110.1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 94.3 98.3 112.7 121.2 Товары промежуточного потребления 99.9 98.6 101.7 101.3 Инвестиционные товары 100.3 101.1 106.6 107.8 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.7 100.6 105.2 105.5 Потребительские товары длительного пользования 100.3 101.1 105.7 105.3 Энергия 95.8 99.0 112.8 118.2

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат