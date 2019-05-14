Цены производителей в Украине в апреле снизились на 1,5% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля рост цен в промышленности замедлился до 7,3%, после 8,9% в марте, 10,2% в феврале, 10,4% в январе и 14,2% по итогам декабря прошлого года.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в апреле 2019 года по отношению к марту 2019 года - снизились на 1,7%, при поставках за пределы страны - на 0,5%.
Основной причиной снижения в апреле (по отношению к предыдущему месяцу) стало снижение цен в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,7%, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров - на1,4%, отмечает ведомство.
В перерабатывающей промышленности цены увеличились на 0,5%. Рост цен произошел в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 1,5%), кокса и нефтепереработке (на 1,4%), пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 0,6%).
Подешевели деревообрабатывающее (на 0,6%) и химическое (на 0,5%) производства.
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2019 года¹, %:
|апрель 2019 к марту 2019
|апрель 2019 к декабрю 2018
|апрель 2019 к апрелю 2018
|январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018
|Промышленность всего
|98.5
|99.5
|107.3
|109.2
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98.6
|99.0
|114.9
|111.0
|Добыча каменного угля
|99.9
|105.4
|112.3
|111.5
|Добыча сырой нефти и природного газа
|98.4
|94.7
|118.7
|119.1
|Добыча металлических руд
|97.7
|98.4
|111.6
|102.3
|Перерабатывающая промышленность
|100.5
|99.9
|102.6
|103.1
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.6
|100.4
|104.7
|105.1
|производство мяса и мясных продуктов
|104.0
|102.2
|103.2
|101.7
|производство молочных продуктов
|99.5
|102.9
|110.5
|110.8
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.5
|103.7
|114.1
|114.7
|производство сахара
|100.7
|98.8
|95.8
|92.3
|производство напитков
|101.8
|104.8
|114.5
|114.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|100.4
|102.5
|108.3
|107.9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99.4
|99.2
|103.4
|104.8
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|101.4
|104.9
|107.4
|102.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|99.5
|98.9
|103.2
|103.9
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.6
|103.9
|115.1
|115.2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101.5
|103.8
|109.9
|110.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|100.2
|96.2
|94.2
|95.8
|Машиностроение
|100.2
|100.0
|104.9
|106.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.1
|102.2
|106.2
|106.1
|Производство электрооборудования
|100.2
|97.0
|99.9
|102.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.3
|100.4
|104.7
|105.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.1
|100.9
|108.5
|110.1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|94.3
|98.3
|112.7
|121.2
|Товары промежуточного потребления
|99.9
|98.6
|101.7
|101.3
|Инвестиционные товары
|100.3
|101.1
|106.6
|107.8
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.7
|100.6
|105.2
|105.5
|Потребительские товары длительного пользования
|100.3
|101.1
|105.7
|105.3
|Энергия
|95.8
|99.0
|112.8
|118.2
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат