Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

 

Apple остался на первом месте в рейтинге самых дорогих брендов мира, вторую и третью позиции сохранили Amazon и Google, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500.

Стоимость Apple взлетела за год на 35% и превысила $355 млрд, двух других брендов подскочила на 38% - соответственно до $350 млрд и $263 млрд.

Десятка лидеров за минувший год практически не изменилась. На четвертой позиции остался бренд Microsoft (рост за год на 31%, до $184 млрд), Walmart занял пятую строчку (повышение на 20%, до $112 млрд), поменявшись местами с Samsung (увеличение на 5%, до $107 млрд). Далее следуют Facebook (рост на 24%, до $101 млрд) и китайский банк ICBC (подъем на 3%, до $75 млрд). На последнее место в топ-10 с девятого в прошлом году переместился Verizon (повышение на 1%, почти до $70 млрд).

Между тем в десятку лидеров с 15-й позиции ворвался китайский бренд Huawei (скачок на 29%, до $71 млрд). WeChat выбыл из топ-10, перейдя на 13-ю позицию строку, поскольку стоимость бренда сократилась на 8% - до $62 млрд.

Наиболее быстрые темпы роста стоимости продемонстрировал бренд TikTok - на 215%, до $18,7 млрд. В результате он попал в рейтинг сразу на 18-е место, обойдя, в том числе, Disney (рост на 11%, до $57 млрд).

Стоимость бренда Alibaba упала на 42%, что стало самым значительным снижением.

Наиболее дорогим среди отраслей продолжает оставаться технологический сектор, затем следует индустрия розничной торговли. Разработка вакцин против COVID-19 способствовала тому, что фармацевтическая промышленность показала самые высокие темпы повышения стоимости за последний год, отмечается в сообщении Brand Finance.

На долю американских и китайских компаний приходится две трети из 500 включенных в рейтинг. В том числе в топ-25 представителями других стран являются всего пять компаний: Samsung, Toyota, Mercedes, Deutsche Telekom и Shell.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:25 Кредиторы неплатежеспособных банков в 2021г получили почти 3,6 млрд грн

16:51 Депозитные ставки для физлиц 27.01.22

14:43 Рынок офисной недвижимости Киева восстанавливается после пандемии – Colliers

13:01 Укрпошта закупает 17 000 банковских терминалов и анонсировала карточку Укрпошта Банка

12:29 Справочный курс гривны 27 января понижен на 17,82 коп до 28,9746 грн/$1

12:17 Курс доллара 27 января ускоряет рост на ожидании повышения ставки ФРС

12:14 Фондовые рынки АТР 27 января заметно упали по итогам заседания ФРС США

10:49 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.01.22

10:40 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

10:18 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.01.22

10:10 Остаток средств на корсчетах банков 27.01.22

10:06 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.01.2022

08:15 Цена на золото снижается 27 января после заседания Федрезерва

07:54 Фондовые индексы США завершили торги 26 января без единой динамики

26.01 НБУ агрессивно пытается сдержать обвал гривны

• дальше…

12:48 Опрос: Большинство жителей ФРГ - против поставок оружия Украине

12:43 Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины

12:35 Китай призвал ЕС не портить отношения из-за Литвы, а НАТО – не мыслить как во время холодной войны

10:40 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

09:53 В Германии растет интерес органов безопасности к Telegram

08:42 Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

08:31 Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих

08:27 Госдепартамент США: «СП - 2» не заработает при вторжении России в Украину

08:24 «Нормандская четверка»: первый за два года согласованный документ

26.01 США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины

26.01 Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины

26.01 Nord Stream 2 AG создала дочернюю компанию в Германии

26.01 Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов

26.01 Румыния желает расширить присутствие НАТО на своей территории

26.01 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

• дальше…

26.01 В Украине начались испытания нового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra

26.01 Зеленский нанес новый удар по Кличко. Кабмин лишил мэра права подавать кандидатуры глав городских райадминистраций

25.01 ЕС передал ДБР передвижные лаборатории для криминалистов почти на полмиллиона евро

24.01 С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+

24.01 Госгеокадастр создал основную топографическую карту Украины

24.01 Киев во главе бунта. Сколько еще местных советов выступит в защиту Порошенко

24.01 Минцифры опровергает утечку базы персональных данных украинцев

20.01 Бустерную дозу вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах

20.01 В Украине началась вспышка СOVID-19 - Ляшко

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

• дальше…

16:41 Опасная Нормандия: кто и как давил на Украину во время встречи в Париже

14:23 Рада уточнила положения законов о нацсопротивлении

13:46 Рада отменила часть пленарных заседаний в начале февраля

12:43 Китай предостерег США и Россию от нагнетания напряженности вокруг Украины

10:44 Раде не хватило голосов для увольнения Сенниченко с поста главы ФГИ

10:40 ЕЦБ рекомендует банкам с операциями в РФ подготовиться к возможным санкциям в отношении России - FT

09:53 Для уничтожения нападающих и вражеских укреплений: Что за гранатометы-огнеметы SMAW-D получила Украина от США

09:32 Виктор Небоженко: Если «слуги» не дождутся конвертов — голосовать их никто не заставит

08:42 Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

08:31 Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих

08:27 Госдепартамент США: «СП - 2» не заработает при вторжении России в Украину

08:24 «Нормандская четверка»: первый за два года согласованный документ

26.01 США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины

26.01 Еврокомиссия планирует мобилизовать до €6,5 миллиарда для поддержки экономики Украины

26.01 Чехия утвердила решение подарить Украине 4 тысячи артиллерийских боеприпасов

• дальше…

17:04 Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий

15:58 Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi инвестирует $26 млрд в совместное производство электромобилей

15:52 GeForce RTX 3050 — почти RTX 2060 всего за 250 долларов. Обзоры показали, что при рекомендованной цене это отличная карта

14:34 Зарядные станции Tesla Supercharger атакованы: в Китае воры вырезают с корнем зарядные кабели

14:02 Скоро ракета SpaceX врежется в Луну. Это не было запланировано

12:55 MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса

11:03 Японцы помогут компании Билла Гейтса построить в США реактор на быстрых нейтронах

09:41 Android-игры наконец пришли в Windows: их уже можно скачивать на ПК прямо из Google Play

26.01 Суд ЕС аннулировал решение оштрафовать Intel на 1 млрд евро, принятое в 2009 году

26.01 Искусственный интеллект раскрыл мошенническую схему получения автокредитов

26.01 Водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают дорожную обстановку

26.01 Выручка Microsoft за квартал выросла на 20 % — драйверами роста стали Windows, Office и облачные сервисы

26.01 Биткойн могут взломать новые квантовые суперкомпьютеры

26.01 Глава Logitech считает, что в этом году дефицит микросхем устранить не получится

25.01 Google представила Topics API — новый инструмент для таргетинга рекламы, более конфиденциальный, чем cookie

• дальше…

17:41 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно