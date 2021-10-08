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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

 

Mozilla теперь показывает рекламу прямо в адресной строке Firefox в виде контекстных предложений. Это нововведение уже заметили пользователи из США. Mozilla сообщает, что эта функция была представлена в Firefox 92 в сентябре и она позволяет компании получать средства на развитие браузера.

По словам Mozilla, «начиная с Firefox 92, пользователи будут получать новые актуальные предложения от надёжных партнёров компании в зависимости от того, что они ищут. Никакие пользовательские данные не будут собираться, храниться или передаваться третьим лицам для составления новых рекомендаций».

Хотя сообщения в блоге компании, представляющие новую функцию под названием Firefox Suggest, были опубликованы в сентябре, она была впервые упомянута в журнале изменений Firefox c выпуском браузера версии 93 два дня назад и представлена как «более быстрый способ навигации в интернете». Mozilla заявляет, что будет работать только с партнёрами, которые соответствуют стандартам конфиденциальности Firefox, при этом предпочтительным партнёром компании на данный момент является adMarketplace.

Mozilla сообщила на своём сайте поддержки, что эти предложения будут активированы только после того, как пользователи предоставят разрешение на их показ, нажав «Разрешить предложения» при появлении запроса или вручную выбрав типы предложений, которые будут отображаться, в настройках. Чтобы включить или отключить контекстные предложения, необходимо установить или снять флажок рядом с пунктом «Контекстные предложения» в меню «Конфиденциальность и безопасность» настроек Firefox.

Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

 
Хотя Mozilla описывает контекстные предложения Firefox Suggest как функцию, которую можно включить при желании, некоторые пользователи сообщают, что у них эта функция включена по умолчанию. Кроме того, Firefox не помечает рекламу, отображаемую через Firefox Suggest. Нет чёткого способа определить, как должно выглядеть рекламное, и как обычное поисковое предложение в адресной строке.

Когда функция Firefox Suggest включена, поисковые запросы пользователей отправляются на серверы Mozilla, а выбранные предложения - партнёрам через прокси-службу, принадлежащую Mozilla. Компания сообщает, что для поддержки службы, когда пользователи выбирают контекстные предложения, Mozilla собирает следующую информацию: поисковые запросы и предложения, нажатия на предложения и данные о местоположении на уровне города, что необходимо для показа релевантных предложений.

 

Firefox Suggest, вероятно, является попыткой Mozilla диверсифицировать потоки доходов, поскольку в данный момент большая часть годового дохода компании приходится на сделку, заключённую с Google в ноябре 2017 года, в рамках которой поиск Google используется в Firefox по умолчанию в таких регионах, как США, Канада, Гонконг и Тайвань. По данным GlobalStats Statcounter, сейчас Firefox является четвёртым по популярности браузером в мире, уступая таким продуктам, как Google Chrome, Apple Safari и Microsoft Edge.
По материалам: 3DNews
 

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