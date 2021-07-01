Финансовые новости
- |
- 01.07.21
- |
- 22:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле
18:58 01.07.2021 |
Портал Axios сообщил, что к запуску в самое ближайшее время готовится playerWON - платформа, которая позволит компаниям внедрять в свои игры на ПК и консолях рекламные ролики.
Сообщается, что playerWON будет введена в эксплуатацию на текущей неделе, а до конца года внутриигровая реклама появится в дюжине проектов. Корпорация Simulmedia, стоящая за платформой, тестировала систему на протяжении 12 месяцев.
Работает playerWON так: пользователь смотрит рекламные ролики по 15 или 30 секунд, а в обмен получает эксклюзивные внутриигровые награды вроде альтернативных обликов или аватаров.
По словам исполнительного вице-президента Simulmedia Дейва Маддена (Dave Madden), соглашение на использование playerWON в своих играх уже подписали Electronic Arts и Hi-Rez Studios (Smite).
В ходе своих изысканий Simulmedia выяснила, что геймеры готовы смотреть до 10 рекламных роликов в день для получения бесплатных наград и более склонны к внутриигровым покупкам в случае подобных поощрений.
В последние годы компании для стимулирования платёжеспособной аудитории всё чаще обращались к спонсорским интеграциям (стримеры), однако рекламные ролики внутри игр, уверяет Мадден, значительно дешевле.
По данным аналитика Моргана Стенли (Morgan Stanley), объём индустрии консольной рекламы, построенной на вознаграждении, может достичь $2 млрд при участии менее половины (45 %) геймеров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
|Из НБУ уходит третий директор департамента за сутки
|НАЗК потребовало от набсовета «Нафтогаза» уволить Витренко
|Десять топ-менеджеров НБУ заявили об отставке. Что случилось и причем тут Кирилл Шевченко?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин
|В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы
|Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе
|Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование
Это интересно
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года
|Совершён первый в истории междугородний перелёт на автомобиле. AirCar умеет трансформироваться из машины в самолёт и обратно
|Jeep представил самую хардкорную версию Wrangler
|Zoom купила стартап Kites для перевода разговоров в реальном времени
|Amazon купила конфиденциальный мессенджер Wickr