В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

Портал Axios сообщил, что к запуску в самое ближайшее время готовится playerWON - платформа, которая позволит компаниям внедрять в свои игры на ПК и консолях рекламные ролики.

Сообщается, что playerWON будет введена в эксплуатацию на текущей неделе, а до конца года внутриигровая реклама появится в дюжине проектов. Корпорация Simulmedia, стоящая за платформой, тестировала систему на протяжении 12 месяцев.

Работает playerWON так: пользователь смотрит рекламные ролики по 15 или 30 секунд, а в обмен получает эксклюзивные внутриигровые награды вроде альтернативных обликов или аватаров.

По словам исполнительного вице-президента Simulmedia Дейва Маддена (Dave Madden), соглашение на использование playerWON в своих играх уже подписали Electronic Arts и Hi-Rez Studios (Smite).

В ходе своих изысканий Simulmedia выяснила, что геймеры готовы смотреть до 10 рекламных роликов в день для получения бесплатных наград и более склонны к внутриигровым покупкам в случае подобных поощрений.

В последние годы компании для стимулирования платёжеспособной аудитории всё чаще обращались к спонсорским интеграциям (стримеры), однако рекламные ролики внутри игр, уверяет Мадден, значительно дешевле.

По данным аналитика Моргана Стенли (Morgan Stanley), объём индустрии консольной рекламы, построенной на вознаграждении, может достичь $2 млрд при участии менее половины (45 %) геймеров.