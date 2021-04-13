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В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы
13:49 13.04.2021 |
Компания Google, которой принадлежит биржа цифровой рекламы DoubleClick Ad Exchange, заключала выгодные для себя и своих клиентов рекламные контракты с помощью эксклюзивной информации других участников торгов, получая конкурентное преимущество. Это позволило компании годами не доплачивать рекламным площадкам сотни миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы антимонопольного дела штата Техас против Google.
Как показывают документы, программа под кодовым именем Project Bernanke не была известна владельцам сайтов и приложений (далее - издателям), которые продавали места у себя под размещение рекламы через биржу Google. Когда издатель использует биржу рекламы, он передаёт платформе (в данном случае Google) данные о пользователях - их возраст, интересы, историю поиска и так далее. В результате торгов определяется, какая именно реклама появится на сайте или в приложении. Google использовала накопленную годами информацию, чтобы помочь своим клиентам устанавливать такую цену, которая вероятнее всего приведёт к размещению их рекламы у издателя по выгодной цене.
В данном случае речь идёт, по сути, о конфликте интересов: Google одновременно владеет биржей по продаже рекламы, и сама же выступает в качестве покупателя, используя своё положение для заключения более выгодных сделок. Как утверждается в иске, такое поведение на рынке цифровой рекламы равносильно инсайдерской торговле, если сравнивать это с рынком ценных бумаг. Поскольку у Google была эксклюзивная информация о прошлых торгах, штат считает, что компания использовала её, минимизируя доходы издателей в пользу себя и своих клиентов.
Как сообщается, Google признала существование Project Bernanke в своём ответе, как и тот факт, что детали работы программы не раскрываются издателям. Внутренняя презентация Google, которую штат привёл как доказательство недобросовестной конкуренции, говорит, что программа только в 2013 году принесла поисковому гиганту $230 млн. Впрочем, Google не считает своё поведение предосудительным и отрицает, что пользовалась монопольным положением для получения конкурентных преимуществ.
Также иск раскрыл сведения о сотрудничестве Facebook и Google в рамках проекта Jedi Blue. Утверждается, будто данное соглашение гарантировало Facebook выигрыш фиксированного процента всех рекламных аукционов. Штат утверждает, что это соглашение подписали ведущие руководители обоих интернет-гигантов.
Google признала в своих ответах, что согласилась предпринять «коммерчески обоснованные усилия», дабы гарантировать, что Facebook сможет идентифицировать 80 % мобильных и 60% настольных пользователей (исключая пользователей браузера Apple Safari), на рекламных аукционах. В иске утверждается, что соглашение, по-видимому, позволяет Facebook чаще участвовать в торгах и побеждать на аукционах. Со своей стороны крупнейшая социальная сеть в мире обязалась потратить $500 млн или более на аукционы Google Ad Manager или AdMob в течение 4 лет.
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