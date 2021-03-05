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Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование
13:24 05.03.2021 |
Общий объем интернет-рекламы в Украине в 2020 году составил 13,56 млрд грн - показатель вырос на 7% по сравнению с 2019 годом.
Об этом свидетельствуют данные исследования Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).
"В этом году в исследовании приняли участие рекордное количество участников - более 40 ведущих агентств, рекламных холдингов, сейлз-хаусов и издателей, что, на мой взгляд, является очень удачным началом 2021 года", - подчеркнул председатель Комитета по вопросам интернет-рекламы при ИнАУ Иван Кучеренко.
При этом отмечается, что рынок медийной интернет-рекламы в Украине в 2020 году составил 6,6 млрд грн, что на 41% превышает аналогичный показатель 2019 года. В то же время рынок поисковой рекламы составил 6,9 млрд грн, что ниже результатов 2019 года на 13%.
Больше всего средств рекламодателей в прошлом году было инвестировано в цифровое in-stream видео и баннерную рекламу, доля которых составила 39% и 35% соответственно. Доля programmatic на рынке медийной интернет-рекламы стабильно растет - у агентств она выросла до 41,7%, что на 8,8 процентных пункта больше, чем в 2019 году, а у продавцов доля programmatic выросла до 59%.
Также выросла доля расходов на рекламу в социальных медиа и мессенджерах (FB, Instagram, Twitter, YouTube, Skype, Viber и др.) и составила 46,2%, что на 0,7 п.п. больше, чем в 2019 году.
ИнАУ также оценивает объем телерекламы в 12,175 млрд грн, объем рекламы в прессе - в 1,466 млрд грн, рынка наружной и внутренней рекламы - в 3,159 млрд грн и объем радиорекламы - в 717 млн грн.
В то же время уменьшение объемов рынка поисковой рекламы в исследовании объяснили уменьшением средней стоимости клика, которая после роста в первом полугодии ощутимо снизилась, особенно в таких категориях, которые дают наибольшее количество переходов - Электронная коммерция", "Транспортные средства" и другие".
В 2020 году средняя стоимость клика составила 4,83 грн по сравнению с 4,53 грн в 2019 году. При этом самая высокая стоимость клика составила 14,03 грн в категории "Закон и правительство", а самая низкая - в категории "Новости и медиа": 1,44 грн.
Доля мобильного платного поиска у 2020 году незначительно выросла и составила 74%.
Как отмечает ИнАу, методика измерения объема медийной интернет-рекламы основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, холдингов сайтов и сейлз-хаусов Украины.
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