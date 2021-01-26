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Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance
13:19 26.01.2021 |
Apple вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира впервые с 2016 года, обойдя Amazon и Google, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500.
Стоимость бренда компании в рейтинге за 2021 год оценивается в $263,4 млрд, что на 87% выше, чем годом ранее. Рост стоимости бренда обусловлен успешной диверсификацией бизнеса Apple Inc. с целью снижения его зависимости от продаж iPhone - на их долю в 2020 году пришлась половина выручки компании по сравнению с двумя третями выручки в 2015 году.
"Политика диверсификации привела к развитию цифровых сервисов Apple и услуг по подписке, в том числе App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Лишь за первый день нового года клиенты магазина приложений App Store потратили $540 млн на покупку цифровых услуг", - говорится в обзоре Brand Finance.
Второе и третье место в рейтинге самых дорогих брендов мира 2021 года занимают бренды интернет-ритейлера Amazon.com Inc., стоимость которого выросла на 15%, до $254,2 млрд, и Google ($191,2 млрд, +1%), входящей в Alphabet Inc.
В десятку самых дорогих брендов мира также входят Microsoft ($140,4 млрд), Samsung ($102,6 млрд), Walmart ($93,19 млрд), Facebook ($81,48 млрд), ICBC ($72,8 млрд), Verizon ($68,9 млрд) и WeChat ($67,9 млрд).
Важность технологических инноваций как движущей силы стоимости бренда лучше всего демонстрирует случай Tesla. Бренд производителя электромобилей подорожал за год на 158%, став самым быстрорастущим в рейтинге Brand Finance Global 500, до $32 млрд.
Второе место по темпам роста (+108%) занял бренд Alibaba.com, подорожавший до $39,2 млрд. Стоимость брендов подразделений Alibaba - Taobao и Tmall выросла соответственно на 44%, до $53,3 млрд и 60%, до $49,2 млрд.
Традиционные ритейлеры, успешно внедрившие технологии в период пандемии, также показали хорошие результаты. Так, бренд Walmart подорожал на 20%, до $93,2 млрд, выйдя на шестое место в рейтинге.
Последствия пандемии оказались особенно ощутимыми для авиакомпаний и представителей аэрокосмической отрасли - на них пришлось шесть из десяти наиболее значительно подешевевших брендов в рейтинге Brand Finance. В частности, стоимость бренда Boeing упала на 40%, до $13,6 млрд, American Airlines - также на 40%, до $5,3 млрд, Airbus - на 36%, до $9,1 млрд.
Американские и китайские компании преобладают в рейтинге Brand Finance Global 500 за 2021 год, на их долю пришлось две трети совокупной стоимости брендов.
На первом месте по показателю "сила бренда" - китайская WeChat, которая в этом году обошла Ferrari.
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