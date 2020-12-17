Финансовые новости
- |
- 17.12.20
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы
09:45 17.12.2020 |
Группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном вчера, 16 декабря, подали антимонопольный иск против компании Google. По их мнению, компания нечестно пользуется своим доминирующим положением на рынке рекламы.
Об этом прокурор сообщил в своём видеообращении, которое он опубликовал у себя в Твиттер-аккаунте. «Фактически Google устранил всех своих конкурентов и подобрал под себя весь рекламных рынок, а также контролирует в нём ценообразование», - следует из его заявления.
Стоит отметить, что Google, да и другие интернет-гиганты, в последнее время находятся под пристальным вниманием антимонопольных органов. На днях стало известно, что коалиция американских штатов планирует обвинить поискового гиганта в том, что изменением дизайна своего сервиса они помешали своим конкурентам. Ожидается, что их антимонопольный иск будет подан уже 17 декабря, в четверг.
Оба иска следуют за отдельной жалобой Министерства юстиций США, в которой утверждается, что Google незаконно сохраняет монополию на рынке поисковых сервисов и намеренно не позволяет конкурентам попасть в поисковые строки браузеров и других каналов.
За последнее время жалобы на Google идут не только из США, но и из Европы. Там правительственные органы недовольны тем, как компания распоряжается своими ресурсами подавляя конкуренцию со стороны других компаний.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры спохватились - поняли, что доллар больше не будет падать на межбанке, и кинулись его скупать
|Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму
|Кадровые качели: Зачем публично поссорились Зеленский и Разумков
|Индекс инвестпривлекательности Украины беспрецедентно снизился до уровня 2013г - опрос
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы
|Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США
|Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам
|На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров
Это интересно
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
|Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
|Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков
|СМИ: Коломойский организовал майнинг биткоинов на заводе в США
|Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов