Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

Группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном вчера, 16 декабря, подали антимонопольный иск против компании Google. По их мнению, компания нечестно пользуется своим доминирующим положением на рынке рекламы.

Об этом прокурор сообщил в своём видеообращении, которое он опубликовал у себя в Твиттер-аккаунте. «Фактически Google устранил всех своих конкурентов и подобрал под себя весь рекламных рынок, а также контролирует в нём ценообразование», - следует из его заявления.

Стоит отметить, что Google, да и другие интернет-гиганты, в последнее время находятся под пристальным вниманием антимонопольных органов. На днях стало известно, что коалиция американских штатов планирует обвинить поискового гиганта в том, что изменением дизайна своего сервиса они помешали своим конкурентам. Ожидается, что их антимонопольный иск будет подан уже 17 декабря, в четверг.

Оба иска следуют за отдельной жалобой Министерства юстиций США, в которой утверждается, что Google незаконно сохраняет монополию на рынке поисковых сервисов и намеренно не позволяет конкурентам попасть в поисковые строки браузеров и других каналов.

За последнее время жалобы на Google идут не только из США, но и из Европы. Там правительственные органы недовольны тем, как компания распоряжается своими ресурсами подавляя конкуренцию со стороны других компаний.