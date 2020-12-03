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Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США
09:48 03.12.2020 |
По итогам 2020 года впервые более половины рекламных расходов в США придется на онлайн-платформы, включая Google и Facebook.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, в сфере интернет-рекламы доминируют три игрока - Facebook, Amazon и Google. На них приходится почти две трети всех расходов на онлайн-рекламу в США.
В 2021 году ожидается рост рекламных расходов в США на 12%, до $240 млрд, при этом на онлайн-рекламу будет направлено $130 млрд, или 54% общих расходов.
Согласно прогнозам, рекламодатели потратят на рекламу в интернете $110,1 млрд, или 51% общих рекламных расходов в США.
Три года назад на рекламу в интернете приходилась лишь треть общего объема рекламных расходов в США.
Согласно прогнозу, расходы на телевизионную рекламу в США в 2020 году снизятся на 7,9%, до $39,5 млрд, но вырастут в следующем году на 6,6% - до $42,1 млрд. Однако показатель будет ниже $42,1 млрд, потраченных на этот вид рекламы в 2019 года, что свидетельствует о структурных проблемах отрасли, включая отказ потребителей от услуг традиционного платного телевидения в пользу интернет-альтернатив.
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