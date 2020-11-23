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Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам
11:28 23.11.2020 |
На сегодняшний день YouTube для большого числа людей является не развлекательной платформой, а способом заработка. Для того, чтобы активировать монетизацию в своих видео, достаточно набрать более 4000 часов просмотра в течение последних 12 месяцев и иметь более 1000 подписчиков.
Те пользователи, каналы которых пока не достигли нужных показателей, зарабатывать на рекламе не могут. Однако теперь в видео таких пользователей реклама всё равно может появляться, причём никаких денег за неё владельцы каналов получать не будут.
Согласно обновлённым условиям использования YouTube, теперь в видеороликах каналов, которые не участвуют в партнёрской программе, тоже может появляться реклама. Никаких денег за эту рекламу владельцы каналов получать не будут. Ранее такое было возможно в очень редких случаях. К примеру, если в видео была какая-то музыка, владелец которой подал заявление о нарушении авторских прав.
Новые правила позволят Google зарабатывать дополнительные деньги на миллионах молодых небольших каналов, и вряд ли владельцам этих каналов и их зрителям это понравится. Правда, как и ранее, рекламы не будет в видео, касающихся деликатных тем, включая религию, политику, азартные игры и алкоголь.
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